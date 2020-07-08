清華大學教授許章潤前日被警方帶走　或周日獲釋回家

內地知名法學家、清華大學法學院教授許章潤於7月6日（周一）被警方從北京的住宅中帶走，引發外界高度關注。有消息指，警方稱他涉嫌「嫖娼」，不過具體所涉罪名不詳。 許章潤2019年被清華大學停職。他近年曾多次就國內各種問題發表文章，對當局亦屢有批評。 據香港電台7日（周二）消息，許章潤有望在12日（下周日）獲釋回家。

內地知名法學家、清華大學法學院教授許章潤於7月6日被警方從家中帶走，引發外界高度關注。（資料圖片）

香港電台報道指，許章潤的朋友表示，許章潤太太7日早上接到公安通知，指其丈夫可以在12日回家，她和丈夫的學生商量後，決定待許章潤獲釋後才公布其他消息，盡可能減少對他的麻煩，並確保丈夫順利回家。

內地記者高瑜在Twitter上表示，警方用電話通知「 週日讓他（許章潤）回家」。不過，如今許已經被帶走超過48小時了，警方沒有給許章潤家屬「拘留通知書」，高瑜對週日許是否能真正回家表示懷疑。

據了解，許章潤的學生6日下午曾經嘗試向許章潤送藥物，但最終沒有見到他。警方向該名學生表示可以放心，會在24小時內告知家屬如何處理。有北京律師表示，如果許章潤12日才獲釋，相信當局是以行政拘留7日的方式處罰他。

美國務院發言人促北京放人

此外，美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）7日在Twitter表示，在中國加強對大專院校的思想箝制之際，許章潤因批評中國領導人遭到北京拘禁，美國對此深感關切。奧塔格斯強調，中共必須釋放許章潤，也應履行國際承諾，尊重言論自由。

據早前報道，《紐約時報》引述許章潤的朋友耿瀟男稱，許因嫖娼指控被拘留，耿瀟男稱自己與許章潤的妻子和學生交談過。而BBC則引述許章潤的朋友稱，懷疑許被帶走與最近幾年他發表的批評當局的文章有關，這些文章最近集結成書《戊戌六章》，6月底在美國出版。

此外，德國之聲報道稱，許章潤6月30日被當局軟禁在家，直到7月4日才解禁，而此次上門拘捕的警察自稱來自四川。

許章潤現年57歲，出生於安徽省廬江縣，擁有法學博士學位。自2000年起，許一直在清華大學法學院任教，先後獲聘擔任副教授、教授、博士生導師。2005年，許章潤被評為「第四屆十大傑出青年法學家」之一。除了教學及從事學術，許章潤也常年就中國社會存在的各種議題公開發言。許章潤2019年被清華大學停職，此後一直在位於北京郊區的家中賦閒。

（綜合報道）