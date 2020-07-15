英國禁用華為　官媒：中國不會善罷甘休　出來混總是要還的

英國政府7月14日正式公布禁止中國電訊設備商華為（Huawei）參與當地5G網絡建設。英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）在國會講述有關決定時表示，電訊營運商自今年底起不能購買華為的5G設備，並要求各電訊公司在2027年前拆除所有華為5G設備。 對此，內地官媒《環球網》發表了署名「牛彈琴」的文章稱，英國禁止華為，只是最簡單的開始，對英國來說，此舉不僅將導致其在5G建設方面的落後，中方也不可能善罷甘休，中國消費者也不可能都「情緒穩定」，英國損失肯定會擴大。

文章指，今年以來，英國政府對華為的態度幾經改變：1月，英國還似乎頂住了美國壓力，表示不會完全拒絕華為，只是將華為參與5G的比例，限制在35%，並排除在核心網路之外；4月，英國重申，允許華為有限參與5G建設；5月，美國宣佈全面制裁華為，英國態度變得曖昧；7月，英國終於宣布禁止華為參與英國5G建設。

英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）在國會講述有關決定時表示，電訊營運商自今年底起不能購買華為的5G設備，並要求各電訊公司在2027年前拆除所有華為5G設備。（網絡圖片）

文章稱，華為此次被禁，是中英關係史上的一件大事，不可避免會對兩國方方面面帶來深遠影響。

在英國宣佈禁止華為參與5G建設的幾個小時前，中國外交部例行記者會上，外交部發言人趙立堅曾表示：能否為在英中國企業提供開放、公平、非歧視的營商環境，是脫歐後英國市場走向的試金石，也是中國在英投資是否安全的風向標，中方將密切關注。

《環球網》文章稱，趙立堅所指的「試金石」和「風向標」有深意，中國不會就這麼善罷甘休；英國禁止華為，只是最簡單的開始，對英國來說，更複雜更麻煩更糟糕的的還在後面。

外交部發言人趙立堅曾表示：能否為在英中國企業提供開放、公平、非歧視的營商環境，是脫歐後英國市場走向的試金石，也是中國在英投資是否安全的風向標，中方將密切關注。（網絡圖片）

文章稱，禁止華為參與5G建設後，英國損失不可避免，有研究報告指其損失會超過70億英鎊，而英國禁止華為後又無法立即找到替換，損失將再增加幾十億英鎊。

文章又稱，英國禁止華為，中方不可能無動於衷，中國消費者也不可能情緒都很穩定，損失肯定還會擴大。

文摘指，禁止華為，英國消費者將花費更多，使用更糟糕的電信網路，尤其是在英國偏遠地區。

此外，文章還引述英國《衛報》，稱英國在華為上的突然掉頭，讓英國5G計畫陷入危險，指有研究機構分析，英國可能將落後歐洲大陸三年，而且一步落後，可能是步步落後。

文章又表示，「變臉的結果，往往是被打臉」，華為在英國現有的5G設備將在2027年前全部撤換，不過到時候中國可能已經開始發展6G了；文章又諷刺稱，歷史更有著驚人的相似，當年晚清也拒絕過蒸汽火車。

文章最後指，「人在做，天在看，出來混，總是要還的」。