【封殺華為】禁用華為5G設備　輿論指英國將遇兩大難題

英國政府在當地時間7月14日宣布，將從2020年年底起禁止電信運營商從華為購買任何5G設備，2027年前從5G網絡中移除全部現有華為設備。有分析稱，該決定執行後，英國將要為此付出高額的「分手費」，而且會拖慢當地5G的發展。

綜合媒體7月15日報道，英國不用華為，最直接的影響就是鋪設5G的成本會大幅增加。英國電信公司沃達豐（Vodafone）網絡負責人Andrea Dona早就指出：要把英國所有華為基地台和天線撤除，在最理想情況下，也要用5年時間、花費數十億英鎊。

內地媒體虎嗅網在15日發文分析稱，然而，成本的問題並不光是花費冤枉錢這麼簡單。由於5G基站使用更高頻率的電波，所以幅蓋範圍更小，但耗電量卻更大。建設一個5G基站的成本，是4G基站的3倍，5G需要的基站數量，是4G的一倍，耗電量是4G基站的2倍至3倍。所以，運營商建設5G網絡的成本遠高於4G，這將大幅增加運營商鋪設5G網絡的難度。

但路透社曾報道指，華為設備的報價，僅僅只有對手的一半，全球移動通信協會（GSMA）更曾發表報吿，指出如果歐洲真的全面禁用華為設備，歐洲要全面鋪設5G網絡的成本，將會增加550億歐元。

雖然說單是在英國一地鋪設，並不需要增加550億歐元，但再加上數十億英鎊的「撤換費用」，成本仍然十分高昂。如果這筆鉅款是用在英國公司的話，那還算好一點；但目前能接下這筆大工程的，就只有愛立信等幾家歐洲公司。虎嗅文章稱，要知道英國才剛剛脱歐不久，卻要花費更多的冤枉錢，資助友邦電信設備事業的發展？這就非常尷尬了。

華為的5G海外布局戰略遭到美國全方位堵截。（AFP）

對英國來說，排除華為會導致另一個更嚴重的問題，就是會阻慢5G的發展。

雖然華為並不是唯一一家能提供5G設備旳公司，愛立信、諾基亞、甚至是三星也曾表示，自己能順利接手，取代華為。但英國的運營商仍然普遍認為，要撤換掉華為的5G設備，最少要花5年至7年，否則英國4G或以下的舊網絡服務，也可能受到影響。英國政府也不得不把「歸零」的限期，由2023年改至2027年。

因此，運營商就要在這7年之內，在已經有了5G網絡的區域，把時間浪費於把原有已鋪設好的設備拆掉，再把新的5G設備架上。然而更麻煩的並不僅僅於更換，而是更換時的工作量。

在通訊網絡設備市場，有一個約定俗成的事實：「先到先用，跑馬圈地」。華為把自己的4G設備升級成5G，硬件是自己的、接口也是自己的，各種工具都齊全，升級自然事半功倍。但由於英國決定保留4G或以下的華為設備，當愛立信或諾基亞要在華為4G設備的基礎上升級，那就會事倍功半，無從下手。

因此，GSMA的報吿裏就提到，如果英國真的要用諾基亞的5G設備，來代替華為的5G設備，就必須要把舊有的4G設備也拆掉。但諾基亞否認這個說法指，他們的技術方案可以在基於華為的4G設備上，把網絡升級至5G。

但有聲音指出，諾基亞並沒有提到，這個方案會否需要更長的時間，才能把網絡升級。

事實上，GSMA在報吿裏就指出，歐洲真的要限制華為參與5G，將會使2025年歐洲的5G網絡發展速度減慢18個月，網絡覆蓋率將會比美國要少15%。而且，英國運營商認為，華為比其他供應商擁有更多的研發工程師，設備也更為輕便，更容易架設；如果英國撤換了華為，是否能維持目前鋪設5G網絡的效率？仍然不得而知。

排除華為設備，既會拖慢5G的發展，更會影響英國整體發展。網絡普及速度對運營商的投資回本期極為重要，畢竟網絡覆蓋不好，運營商很難遊說用戶升級5G。但為了撤換華為設備而拖慢5G發展，肯定會拖長了運營商的回本期。

現今，各國政府為了加強自身競爭力，避免落後於別人，都在加緊鋪設和發展5G網絡，中國如是、美國也如是。但如果英國真的因為要撤換華為而拖慢5G網絡發展，這將會影響英國的科技業以及城市發展，並直接削弱英國的競爭力。

GSMA的報吿指出，如果歐洲真的禁止華為參與5G建設，這會為2025年歐洲5G應用發展，帶來150億英磅的經濟損失，到了2034年，損失更會擴大至450億英磅。

英國拒絕華為後，華為英國發言人Edward Brewster表示：「這個決定令人失望，對英國所有的手機用戶來說都是一個壞消息。這可能會讓英國落入數字發展的慢車道，增加消費者的通訊開支，並加深數字鴻溝。此舉非但不能『提高』，反而會降低英國的發展水平，我們敦促政府重新考慮這一決定。我們有信心，美國的新管制措施不會影響我們為英國提供的產品的韌性和安全。」

Edward Brewster表示，「很遺憾，華為在英國的未來發展被政治化。此舉源於美國貿易政策，而不是安全問題。過去20年來，華為在英國聚焦構建更好的網絡聯接。作為一個負責任的企業，我們將繼續一如既往地為客戶提供支持。我們將仔細審視今天的聲明對我們未來英國業務的影響，並與英國政府溝通，闡明我們會如何繼續助力英國構建更好的網絡聯接。」

美國頻繁指責華為設備會對國家安全構成威脅，但美方截至目前並未能出示相關證據。（Reuters）

由於英國是全球第五大經濟體，歐盟內第二大經濟體，所以英國的業務在歐、亞、非區域的比重也絕不會少，因此，英國的這個決定勢必為華為帶來經濟上的衝擊。但更重要是，這個決定可能促使其他歐洲國家仿效，加入排除華為的行列。因此，據華為內部消息指出，華為的確感到很失望，因為英國對華為很重要。

如果華為真的在歐洲市場上，因為政治問題而折戟，很可能會把運營商業務焦點轉移到中國國內，並進一步擠壓其他網絡設備公司的份額，特別是像愛立信或諾基亞等海外公司。

中國三大運營商對於5G的投資將高達1.2萬億元人民幣，基站需求量（包含小基站）更是千萬級。到目前為止，2020年的建設量只有60萬個基站，更大的蛋糕還在後面。但早前諾基亞就已經完全丟失了中國的大單子，使他們陷於困境之中。如果華為真的要全力主攻中國國內市場，未來不但諾基亞更難收復中國市場，更可能把愛立信本來也不太多的市場都擠掉。