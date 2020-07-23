接受英媒採訪遭多次打斷　張維為：所謂新疆種族滅絕是無稽之談

自「港版國安法」實施之後，一些西方國家便頻繁進行干預。日前，復旦大學中國研究院院長張維為接受英媒採訪，對此事進行了回應。

7月21日晚，張維為接受英國BBC採訪，從香港、新疆談到西方對華態度。期間，主持人多次打斷張維為講話，引發外界關注。

女主播提問到，毫無疑問，西方世界的對華政策已經發了改變，無論是歐盟、英國、還是美國、加拿大，顯而易見，這些是發生在「港版國安法」實施之後。

張維為對此表示，特朗普（Donald Trump）領導下的美國政府非常不成熟，蓬佩奧（Mike Pompeo）意識形態特別強，「在他眼裏一切非黑即白，要麼共產主義要麼民主」。

女主播繼續提到，隨着「港版國安法」的實施如今被逐漸削弱，香港生活的性質已經隨之改變。

張維為表示，根據民調顯示，至少有65%的香港人感覺更好了，越來越多的資金進入香港，股市也在上漲。

關於「港版國安法」，張維為表示北京給了香港23年時間立法，但後者沒有完成，而以英美為代表的西方國家已經搞亂了伊拉克、阿富汗、敘利亞、利比亞，如今又想搞亂香港和新疆，「我們決不允許」。

在採訪期間，女主播多次打斷張維為，並提到，「因為我們看到新疆有100萬人，被關進集中營，有人稱之為『種族滅絕』」。

對此，張維為表示，所謂的新疆「集中營」和「種族滅絕」根本就是「無稽之談」，「簡直讓人笑掉大牙」。

被問到鄧小平此前「韜光養晦」的發展態度時，張維為直言稱，當中國低調做事時西方會說「喲中國免費搭便車」，應該承擔更多責任；當中國開始肩負責任了，西方又開始指責「攻擊性越來越強」。

據悉，張維為曾任鄧小平的高級翻譯。

針對新疆問題，7月21日，在BBC的《安德魯·馬爾秀》（Andrew Marr Show）中，主持人向中國駐英大使劉曉明展示一段據稱是在新疆拍到的有關維吾爾族人被矇住眼睛、反綁雙手、坐在地面的畫面，一旁則站有大批疑似警察的人員，隨後坐在地上的人被帶進火車廂中。

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對此，劉曉明回應稱，「你親自去過新疆嗎」，得到的答案是「沒有，從未去過」。劉曉明稱新疆是中國最美的地方，並未正面回應上述畫面。

在被主持人打斷「這不是美麗的畫面」後，劉曉明直接回應，「我不知道你從哪裏獲得這個視頻，在任何國家，有時候你會將犯人在監獄之間轉移」。

劉曉明還強調，中國會平等對待每一個民族，新疆沒有集中營，至於視頻片段，多是媒體對中國做出的各種虛假指控。