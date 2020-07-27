【中共人事】全國首名「70後」省級常委劉捷　職務調整引關注

中共地方人事連日來調動頻繁，其中全國首名「70後」省級常委劉捷職務有調整，引起廣泛關注。

據內媒報道，7月24日，貴州省委常委、省委秘書長、省委組織部部長劉捷主持省委組織部部務會會議。上述信息顯示，劉捷已兼任貴州省委組織部部長。原任貴州省委組織部部長為李邑飛，已於5月調任新疆維吾爾自治區黨委常委、組織部部長。

據《新京報》旗下公號「政事兒」7月26日報道，劉捷生於1970年1月，2016年11月他在中共江西省委換屆中當選江西省委常委，成為全國首名「70後」省級常委當。

劉捷是全國首名「70後」省級常委。（微信公號@長安街知事）

資料顯示，劉捷是江蘇丹陽人，在職研究生、工學博士、高級工程師，此前在湖南、江西兩地任職。

1992年從北京科技大學鋼鐵冶金專業畢業後，劉捷來到湖南，從一名鍊鋼技術人員起步，此後歷任湘潭鋼鐵集團有限公司第二鍊鋼廠副廠長、廠長、總經理助理、副總經理、總經理等職，2008年任職湖南省商務廳廳長，時年38歲。

2011年，劉捷跨省赴江西新余，開始主政地方，5年間先後任市長、市委書記。2016年9月，他調任江西省委副秘書長，兩個月後的省委換屆中，時年46歲的他任省委常委，晉升副省級，後兼任省委秘書長。後調任貴州。

目前，貴州省委領導班子中，還有一位「70後」省委常委時光輝，出生於1970年11月，他曾長期在上海任職，2018年11月在上海市副市長任上調任貴州省委常委、政法委書記。

除此之外，上海市委常委、市委秘書長諸葛宇傑（1971年5月生），山東省委常委、秘書長劉強（1971年3月生），天津市委常委、濱海新區區委書記連茂君（1970年11月生）等，都是「70後」省級常委。

連日來，中共人事頻繁調整，其中「70後」官員較多。7月24日，湖北省十三屆人大常委會第十七次會議表決通過：決定任命張文兵為湖北省人民政府副省長；決定任命徐文海為湖北省人民政府副省長、省公安廳廳長。出生於1971年11月的張文兵，成為湖北省委省政府領導層中第一位「70後」高官。

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