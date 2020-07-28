兩周內第六次　美軍E-8C「聯合星」飛機再次現身南海

美國本月頻繁派出軍機對中國抵近偵察。北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台（SCS Probing Initiative）表示，一架隸屬於美國空軍的E-8C「聯合星」飛機28日（周二）早上經台灣南部海域進入南海，隨後向西朝廣東飛行了一段距離，這是該型飛機過去兩周內第六次進入南海。

北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台發布消息指出，美軍E-8C「聯合星」飛機28日早上進入南海，隨後向西朝廣東飛行了一段距離。（Twitter）

E-8C「聯合星」飛機是一款空地監視飛機。該機型全稱為「聯合監視目標攻擊雷達系統」（Joint STARS），搭載有美軍最先進的機載對地監視、目標搜索和戰場管理系統，堪稱美軍空地一體作戰的「中樞神經」。該機可以在防區外對地面目標進行探測、識別、分類，並實時將數據傳遞給後方指揮所。

E-8C「聯合星」飛機是一款空地監視飛機。（資料圖片）

軍事專家李杰早前接受官媒《環球時報》採訪時表示，美軍派出不同型號軍機是有一定分工的，有的是側重於圖像搜集，有的是針對信息，也有是針對水下、水面或者空中目標。美軍掌握到電子信息和各種數據後，會對它們進行分析，將來只要有中國艦機出動，美軍就能第一時間判斷出是什麼型號的艦機，然後就可以有針對性地採取行動，掌握行動的動向，這是非常危險的。

（綜合報道）