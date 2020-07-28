加拿大拒公布孟晚舟案完整文件　中方提嚴正交涉

中國電訊商華為副董事長孟晚舟引渡聆訊繼續。當地時間7月27日，孟晚舟的律師在加拿大法院聽證會上要求公布加拿大情報機構有關完整文件，但遭到加拿大檢方律師拒絕。針對相關事態進展，中國外交部在7月28日予以回應。

圖為5月27日，孟晚舟前往卑詩省最高法院出席聆訊。（Getty）

中國外交部發言人汪文斌表示，「對加拿大方面拒絕向孟晚舟的律師披露必要的案件信息表示關切，已就此向加方提出了嚴正交涉。這種隱瞞信息、干擾司法案件的做法是不是就是加方所謂的司法公正？任何不帶偏見的人都可以清楚地看到，孟晚舟事件是一起嚴重政治事件，中方再次敦促加方認真對待中方的嚴正立場和關切，儘快妥善解決孟晚舟事件。」

綜合媒體報道，7月27日，孟晚舟引渡聆訊以視像形式再度召開，當局較早前已應要求公開部分文件，但文件內容經過大量編輯。孟晚舟代表律師認為孟晚舟是當局濫用程序下的受害者，要求當局公開所有孟晚舟被捕的相關文件，並要求法庭終止引渡聆訊。

孟晚舟的律師表示，「這些文件將證明美加當局間的陰謀，在正式逮捕孟晚舟前，加拿大海關人員在未說明逮捕原因的情況下，在機場審問孟三個小時，孟受到誤導和欺騙。加拿大檢方律師則反對公布上述文件，否認與美國聯邦調查局之間有任何陰謀。」

代表加拿大政府的律師則表示，當局沒有侵犯孟晚舟的權利或違反拘捕令的要求，並稱公開完全未經編輯的文件會損害國家安全。

孟晚舟在2018年12月1日，在前往墨西哥途經温哥華轉機時被捕。圖為孟晚舟在機場被捕畫面。（微博）

針對是否公開孟晚舟案相關文件的話題，曾任加拿大全球事務部南亞區總監的哈特曼（David Hartman）6月26日提交的宣誓書支持司法部立場，表示披露有關資訊會加劇加國與中國政府之間的緊張關係，並會引起不利雙邊關係和加拿大利益的回應。

加拿大安全情報局官員蓋伊（Michel Guay）提交的另一份宣誓書就指出，若披露有關訊息，線人與其他情報機構的關係或被識別，損害國家安全，強調保密在安全情報方面至關重要。

路透社報道，有關的文件涉及美國聯邦調查局（FBI）與加拿大安全情報局（CSIS）之間的通訊。在2018年12月1日的一份文件中，CSIS表示獲FBI的吿知，有計劃在當日拘捕抵達温哥華機場的孟晚舟。