【北斗系統】相關產品已出口120餘國家　北斗3號核心部件100%國產

7月31日，北斗三號全球衛星導航系統建成暨開通儀式在北京舉行。國家主席習近平出席儀式，並宣布北斗三號全球衛星導航系統正式開通。 國務院新聞辦公室今天（3日）舉行新聞發布會，中國衛星導航系統管理辦公室主任、北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其表示，北斗相關產品已出口120餘個國家和地區，向億級以上用戶提供服務。

冉承其稱，10年來中國衛星導航與位置服務產業總體產值年均增長20%以上，2019年達到3450億元（人民幣，下同），2020年有望超過4000億元。大部分智能手機均支持北斗功能，支持高精度應用的手機已經上市。冉承其還指出，北斗系統28nm工藝晶片已經量產，22nm工藝晶片即將量產。

冉承其說，北斗三號攻克了關鍵核心技術，實現自主可控。400多家單位、30餘萬科技人員攻克星間鏈路、高精度原子鐘等160餘項關鍵核心技術，突破500餘種器部件國產化研製，實現北斗三號衛星核心器部件國產化率100%。

冉承其又表示，北斗系統已全面服務交通運輸、公共安全、救災減災、農林牧漁、城市治理等行業，融入電力、金融、通信等國家核心基礎設施建設。北斗在中歐班列運輸、京張高鐵建設運營、民用航空等方面得到應用，基於北斗的高精度服務在抗擊新冠疫情和南方水災中發揮積極作用，正在加速進入新基建，與新一代通信、區塊鏈、物聯網、人工智能等新技術深度融合。

中國衛星導航系統管理辦公室主任、北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其展示「全球範圍北斗系統服務性能示意圖」。（中新社）

冉承其舉例說，在今年疫情中，建設武漢雷神山醫院、火神山醫院時使用的精準測繪就是北斗立下的功勞，在救災減災車輛的運輸方面，北斗也提供了高精度的基準服務。今年水災抗災過程中，北斗也作出了巨大貢獻，比如在形變監測、提前預警、轉移人員、保障生命財產安全方面，都起到了很好的作用。

（綜合報道）