【美國制裁】人民日報：香港嚇不倒　美國打錯了算盤

美國財政部上周五（7日）宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內11名中港官員。官媒《人民日報》周日（9日）發表題為「香港嚇不倒，美國打錯了算盤」的評論文章指出，這是近期美方繼炮製《香港自治法案》之後對香港事務的又一次粗暴干預。 文章指，美方一再罔顧客觀事實、動輒揮舞制裁大棒，蠻橫霸道的虛偽面孔徹底暴露，破壞「一國兩制」、遏制中國發展的險惡用心一覽無遺。

▼美國制裁中港官員名單及理由▼

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文章指一旦涉及別國的安全問題，美國就胡攪蠻纏，這種赤裸裸的霸權主義行徑是對國際法和國際關係基本準則的粗暴踐踏，只會在世人眼裡留下更多的道德赤字和形象赤字。

文章稱，「就在所謂制裁名單公佈之前，美國駐港總領事還與公民黨的亂港頭目進行了秘密會晤」。自修例風波以來，這種內外勾結、互為策應的戲碼並不新鮮，也恰恰證明了實施國安法的必要性和緊迫性。

文章最後表示，看來有必要提醒美方：施加給彈簧的壓力有多大，向上反彈的勁頭就有多強。中國人民向來不懼怕任何外部勢力的制裁、恐嚇和威脅，歷史上如此，今天更是如此。

美國財政部8月7日宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內11名中港官員，並詳述各人被制裁的理由。被制裁人士的所有在美私人財產及利益，以及直接、間接持有50%或以上份額的在美或由美國人控制的合資財產及利益，均需要向OFAC（財政部外國資產管制辦公室）申報，並禁止美國人及企業，與受制裁人士在美資產、公司或個人有任何金錢、服務與產品往來。

（《人民日報》）