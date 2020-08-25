【中美博弈】《人民日報》罕見以三個整版刊三萬字長文狠批蓬佩奧

中美關係緊張，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）已多次遭中國官方點名批評。8月25日，官媒《人民日報》更十分罕見的用三個整版的內容批評蓬佩奧。

8月25日，《人民日報》在第10版、11版、12版刊發了《蓬佩奧涉華演講的滿嘴謊言與事實真相》一文，全文31,000多字，列出了蓬佩奧的「26個謊言」，其中包括涉港、涉疆、雙邊貿易、華為5G、南海等問題。

文章表示，蓬佩奧在加利福尼亞州尼克松（Richard Nixon）圖書館發表演講，全盤否定中美關係，惡意攻擊中國共產黨領導和中國政治制度，挑撥中國共產黨與中國人民的聯繫，並對中國內外政策進行無端指責，散佈「中國威脅論」，妄圖挑動拼湊國際反華聯盟，遏制中國發展。

文中指，蓬佩奧言論無視歷史，罔顧現實，充斥着強烈意識形態偏見和冷戰思維。蓬佩奧的言論不僅遭到中國人民的譴責，也遭到美國內和國際上理性人士的批評和反對。

自新冠肺炎疫情爆發以來，蓬佩奧多次就疫情問題對中國進行指責，除了批評中國隱瞞疫情，還一度稱有「大量證據」指向「新冠病毒源於武漢實驗室」。此外，蓬佩奧還在涉港、涉疆問題上抨擊中國，指中國政府迫害少數民族及破壞香港自治。

中國方面亦對蓬佩奧進行過多次抨擊。早在4月27日，中國《新聞聯播》就播發評論，指責蓬佩奧散播「政治病毒」並把自己變成「人類公敵」。5月4日，中國《新聞聯播》又播發了一篇題為《病急亂投醫! 邪惡蓬佩奧在科學麪前大肆噴毒造謠》的文章，該文警吿蓬佩奧「多行不義必自斃」。6月10日，央視《新聞聯播》再次刊發鋭評，稱蓬佩奧正在全力推銷「騙子外交」。

對於中國官方的多次點名，蓬佩奧在7月17日回應稱，「幾周前，中國國家電視台稱我為『人類公敵』，但我在堪薩斯州認識的一些人讓我不要在意。」蓬佩奧表示，「我猜，就是因為特朗普（Donald Trump）總統和我是認真對待這件事的，所以我們將會面臨更多類似攻擊。但我們仍會為美國人民做正確的事情。」