華為晶片斷供倒數　傳大手筆包貨機從台灣運回麒麟相關晶片

美國政府5月15日宣布的對華為禁令將於9月15日生效，屆時，華為將再難以從現有供貨商處購買晶片。 據業內爆料，華為旗下海思近日大手筆包貨運專機到台灣，趕在出貨期限前把麒麟與相關晶片運回，以緩解華為面臨的晶片危機。

美國政府5月15日宣布的對華為禁令將於9月15日生效，屆時，華為將再難以從現有供貨商處購買晶片。圖為華為MateX摺疊屏手機。（資料圖片）

據近日台媒引述業界消息指出，禁令進入倒數階段，部分華為供應商亦將之前產出、尚未封測的晶片運送到大陸。華為旗下海思近日更大手筆包一架順字號貨運專機，趕在出貨期限前到台灣運走麒麟與相關晶片，提高備貨庫存量。

報道指出，過去海思從未包機運送晶片。業界推測，專機費用約600萬至700萬元新台幣，且未計關稅及兩地機場地面費用，成本不菲。

消息人士表示，如果不是看不到禁令的緩和，或者時間上的延期，華為都不太可能這麼做，這等同於直接切斷了與合作廠商的關係，而未來華為是否能繼續跟這些廠商合作，誰也說不清楚，而他們只能報以最壞的打算。

在美國政府接連出重手打壓的背景下，在短時間內想方設法囤積更多的關鍵晶片，成為華為將業務繼續下去的當務之急，而這讓日韓和台灣的半導體企業近期的業績受益頗豐。

台積電是全球最大的晶片代工企業，也是目前華為高端晶片主要供應商。（網絡圖片）

據台灣《經濟日報》報道，受惠於華為拉貨以及傳統旺季效應，台灣地區上市的半導體廠商8月營收環比增長逾1成，同比增加13.21%，超過20家半導體廠商當月營收創歷史最高紀錄。

主要為華為海思代工製造Soc晶片的台積電8月營收達1229億新台幣，環比增長16%、同比增長15.8%，創下歷史營收新高，前8個月營收同比增長31%。另一家台灣晶片設計企業聯發科8月營收同比增長42%，同樣創下歷史新高，當月合併營收達327.16億元新台幣。

不過，台媒鉅亨網以《華為急單效應是糖果也是毒藥》為標題報道稱，雖然台灣的華為供應商短期受惠客戶急單，業績表現亮麗，但是9月15日後缺少華為訂單後，其他客戶能否填補華為訂單缺口，將是影響這些公司未來業績表現的一大變量。

（綜合報道）