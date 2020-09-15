中印衝突│內地網文稱俄羅斯支持印度捅刀中國　環時：存心煽動

中印邊境局勢持續緊張，近日，中國網絡出現指責俄羅斯在中印衝突中「支持印度」的聲音，引發輿論關注。

據中國官媒《環球時報》9月15日報道，因俄羅斯7月2日剛簽署了向印度出售33架新式戰鬥機的合同，而且在中印軍隊加勒萬河谷（Galwan Valley）衝突後，印度要求俄提前交付一批S-400遠程防空導彈系統，俄也答應了。對此，有網文聲稱，俄從背後捅了中國一刀。

報道稱，因俄羅斯向印度出售軍火，導致有些中國人對這種消息感覺不舒服。與此同時，他們將這個問題誇大，並總結為俄羅斯「幫助印度對抗中國」，「選邊站了印度」。

對此，《環球時報》總編胡錫進表示，一些網絡跟帖者中有很多人不瞭解俄印關係的來龍去脈，受了觀感的影響，可以理解。但炮製這些文章的人，應該是對國際關係懂一些，他們是存心想要煽動，要在中俄兩國之間製造敵意。

胡錫進指出，中俄都是大國，在保持新時代全面戰略協作夥伴關係的同時，也有着各自全面而多元的外交利益。俄印保持着傳統友好關係，印度是俄羅斯武器的長期最大買家之一，向印度賣武器對俄軍工發展意義重大。

對於這次中印衝突，俄羅斯應當說扮演的是調解者角色。中印防長、外長日前的會晤都是在莫斯科舉行的，並沒有看到外界關於俄方偏袒中印任何一方的議論，也沒有在英語世界看到俄羅斯在幫助印度對抗中國的說法，談俄羅斯態度的，也是說它搞平衡，「兩邊下注」。而那些說俄「捅中國刀子」的文章，都是中文的。

胡錫進表示，中俄是戰略夥伴關係，對兩國都有頂級的重要性。但兩國結伴不結盟，不是盟友。要求俄羅斯在中印衝突中選邊中國，是做不到的，也是不公平的。中印的事需要在中印之間解決，俄羅斯在以它的可識別的方式保持中立，而且是促和者，在國際上也沒有引起什麼誤讀，應當說這已經夠了。