被指「漢奸」遭逐出族譜　白宮華裔智囊余茂春譏「鬧劇」

中美關係不斷降温之際，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的首席中國政策顧問、美籍華裔學者余茂春持續被外界關注。余茂春此前被指是「漢奸」，遭安徽故鄉余氏家族逐出族譜。 他近日在Twitter回應稱，「把我的名字從一個我從未聽說，也從未關心過的族譜上刪除，這似乎很奇怪。這場鬧劇在其荒謬的重壓下瓦解。」

余茂春在推文中還配上了1995年上映的電影《超齡插班生》（Billy Madison）的片段。影片中教師角色說道，「你剛才所說的是我聽到過最為瘋狂和愚蠢的事情。在你漫不經心的，不連貫的回應中，你沒有講出任何接近可以被認為是一個理性思想的事物。現在，這個房間裏的每個人都因為聽過它而更為愚蠢。我不給你任何分數，願上帝憐憫你的靈魂。」

據悉，余茂春是蓬佩奧的首席對華政策和規劃顧問，主張美國強硬對抗中國，引發中國輿論聲討。余茂春曾是重慶永川中學的文科高考狀元，名字刻在校園牆上，7月底社交網絡流傳的一則視頻顯示，工人正把他的高考狀元的大名從石碑鑿除。

在被母校「除名」後，9月中旬網絡上流傳的一段視頻顯示，一群老人聚集在一間會議室內，牆上貼着橫幅，上書「憤怒聲討漢奸余茂春，開除余茂春族籍，驅逐出族譜」的字樣。第一個發言的老人說，今天余氏宗族邀請新聞媒體，憤怒聲討「漢奸」余茂春，然後請另一人通報余茂春的「罪行」。

余茂春因建議美國對華政策強硬引發中國輿論聲討。（資料圖片）

據了解，余茂春生於安徽，在重慶長大，於上世紀80年代赴美留學後，一直留在美國定居並加入美國國籍。《環球時報》總編胡錫進表示，余茂春對中國國家道路形成之不易、對中共越來越深地融入高速發展的中國社會、與人民休慼與共缺少現實的感受。他離開中國太早了，那個時候中國還太弱了，年輕人和知識分子滿腦子對西方全是崇拜，缺少後來逐漸形成的辨別力。

胡錫進認為，余茂春受到了網上一些極端聲音的誤導，他以為那些極端聲音就是中國民間受到壓抑的真正呼喊。但如果連中共與西方執政黨有着性質上的根本區別、中共早已深度嵌入、融入中國社會、從外部打擊中共就是打擊中國都搞不清楚，這樣的人就是偽學者、政治投機分子。