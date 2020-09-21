中科院啟動「太極二號」雙星計劃　探測空間重力波

據新華社9月19日報道，中國科學院院士、空間重力波探測「太極計劃」首席科學家吳岳良說，中國科學院正在啓動空間重力波探測計劃第二步「太極二號」雙星計劃。

據報道，中國首顆空間重力波探測技術實驗衛星「太極一號」於2019年8月成功發射。吳岳良本月18日在福建福州開幕的2020年中國航天大會上說，「太極一號」第一階段在軌技術驗證結果全面高於設計指標，邁出了中國空間重力波探測奠基性的第一步，其實驗結果驗證了「太極計劃」技術路線的正確性和方案的可行性。

「太極一號」於2019年8月成功發射，第一階段在軌測試任務已順利完成。（新華社）

中科院從2008年開始前瞻論證中國空間重力波探測的可行性，經過多年科學前沿研究，提出了中國空間重力波探測「太極計劃」，確定了「單星、雙星、三星」的「三步走」發展戰略和路線圖。

在廣義相對論裏，重力波是「時空的漣漪」。就如同當投擲石頭到池塘裏時，會在池塘表面產生漣漪，從石頭入水的位置向外傳播。當帶質量物體呈加速度運動時，也會在時空產生漣漪，從帶質量物體位置向外傳播，這「時空的漣漪」就是重力波。

1916年，愛因斯坦基於廣義相對論提出重力波的存在，科學家2015年首次在地面直接觀測到雙黑洞併合產生的重力波。有別於地基探測，在空間可以探測到中低頻段的重力波訊號，能夠發現天體質量更大、距離更遙遠的重力波波源，揭示更為豐富的天體物理過程。但由於重力波信號極其微弱，實施空間重力波探測挑戰巨大。

中國啟動「太極計劃」在太空探測重力波，預期2033年發射三顆衛星。（資料圖片）

「太極計劃」重點瞄準中等質量雙黑洞合併過程，其重力波探測星組是由三顆衛星組成的等邊三角形，在地球繞日軌道發射入軌後繞日運行。吳岳良說，與地基探測相比，在太陽軌道探測重力波可以避開地球重力梯度噪聲的影響，同時還能滿足探測器溫度變化控制在百萬分之一的要求。

（新華社）