失去TikTok的控制權？　字節跳動聲明澄清四大不實傳言

TikTok母公司字節跳動今日（21日）發布聲明，澄清4大「不實傳言」，強調字節跳動在新公司TikTok Global上市前融資後，將持有其80%股份，不存在「失去控制權」一事。目前的方案中，也並不涉及任何算法和技術的轉讓。 對於特朗普稱TikTok將在美設立50億美元教育基金，字節跳動表示，是從新聞中第一次聽說此事。

TikTok在聲明中指出，為確保1億美國用戶能夠繼續使用TikTok，滿足美國政府監管要求，加強TikTok美國業務，字節跳動、甲骨文、沃爾瑪對TikTok的合作形成原則性共識。3方將按照相關共識推進商議，希望盡快達成符合美國和中國法律要求的合作協議。

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對於「TikTok Global的主要股東為美國投資人，字節跳動會失去TikTok的控制權」一說，聲明指出，TikTok Global是字節跳動持股100%的子公司，總部在美國。TikTok Global計劃啟動一輪小比例的Pre-IPO融資，融資後TikTok Global將成為字節跳動持股80%的子公司。

聲明稱，TikTok Global的董事會包括字節跳動的創始人和字節跳動的現任董事，以及沃爾瑪CEO。TikTok Global還將啟動上市計劃，進一步增強公司治理結構和透明度。

關於「甲骨文可能利用並佔有TikTok的源代碼」的說法，聲明強調，目前的方案中，不涉及任何算法和技術的轉讓。甲骨文對TikTok美國的源代碼擁有安全檢查的權限。

美國總統特朗普9月19日稱，他在概念而言已經批准TikTok協議，而新公司將設在德州，並向當地投資50億美元建立教育基金。（AP）

美國總統特朗普9月19日表示，已從概念上批准了甲骨文（Oracle）和沃爾瑪（Walmart）與TikTok的交易，TikTok還將投資建立總額為50億美元的教育基金。對此，字節跳動澄清：「我們也是從新聞中第一次聽說50億美金的教育基金。公司一直致力於教育領域的投入，也計劃和合作夥伴、全球股東起為全球的學生啟動基於AI和視頻技術的在線課堂項目」。

至於「TikTok Global將因此方案向美國財政部交稅50億美元」，聲明稱，這是對TikTok未來幾年業務發展所需繳納的企業所得稅和其他經營稅的一個預測。TikTok對未來的發展充滿信心，但實際稅額還需根據業務的發展實際情況和美國的稅收結構而定。對於稅款的預測與此次合作方案無關。

（字節跳動）