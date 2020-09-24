【解局】嫦娥五號料年底前發射　為何近年各國加緊對月探測？

中國探月工程副總設計師于登雲19日（上周六）在2020年中國航天大會上表示，預計中國今年底之前發射嫦娥五號探測器，實現月球區域軟著陸及採樣返回。 內地官媒《人民日報》海外版旗下公眾號「俠客島」23日（周三）發文分析指出，近年各國加緊對月探測，原因是月球是富饒「礦場」，也是理想的「太空補給站」。

嫦娥四號着陸點命名為「天河基地」 ，其相關動態備受國際社會關注。（新華社）

文章指出中國探月工程有個好記的「六字訣」：「 探、登、駐」，「繞、落、回」。「探、登、駐」是實現月球探測最宏觀層面的「三步走」，即無人探測、載人登月、短期駐紮（建立月球基地）。按照這個進度表，美國已走完前兩步，蘇聯/俄羅斯已走完第一步，中國和其他有探月實力的國家正在走第一步。

「探」又可分出三小步：繞、落、回。具體含義是，實現環繞月球探測，這個由嫦娥一號完成了；實現月面軟著陸和自動巡視勘察，這個由嫦娥二號、三號、四號完成了；實現無人採樣返回，這個交由嫦娥五號、六號實現。

嫦娥五號的發射，標誌著中國探月工程「繞、落、回」三小步的最後一步即將完成，「探、登、駐」三大步的第一階段開始收官。

于登雲說，包括軌道器、返回器、上升器、著陸器四部分的嫦娥五號，將實現中國航天史上的四個「首次」。其一，首次在月球表面自動採樣；其二，首次從月面起飛 ；其三，首次在38萬公里外的月球軌道進行無人交會對接；其四，首次帶月壤以接近第二宇宙速度返回地球。

「嫦娥五號」示意圖。（資料圖片）

文章又分析，近年各國加緊對月探測，原因是月球是富饒「礦場」，也是理想的「太空補給站」。前期嫦娥工程探明，月壤中的氦-3儲量達120多萬噸。氦-3是可控核聚變發電的理想「燃料」，在解決地球能源危機與環境問題上，可控核聚變一直被寄予厚望。

更重要的是，如果月球上真的存在足量「水冰」（水或融水在低溫下固結的冰），那就意味著，火箭燃料的來源、氧氣和飲用水的製備、建立長期基地等，都可能在月球上變成現實。月球將成為人類邁向星辰大海征途上的巨型「太空補給站」。