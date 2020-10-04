【中印衝突】中印邊境局勢緊張　印軍頻頻試射新型導彈

正值中印邊境局勢緊張之際，印度軍方被曝於10月3日成功試射了一枚可攜帶核彈頭的新型「無畏」（Shaurya）彈道導彈，射程800公里，印軍稱該型導彈具有較強的威懾作用。

中國與印度的領土爭端仍未得到有效解決，兩軍仍處在軍事對峙狀態中。（Reuters）

據媒體10月3日報道，印度政府高層消息人士透露，新型「無畏」彈道導彈10月3日在奧里薩省沿岸試射成功，將列裝印軍戰略部隊服役，以補充印軍現役同類導彈的遠程打擊能力。

這名消息人士稱，與印度軍方現役「無畏」導彈比較，此次試射的新型「無畏」導彈更輕、更容易操作，並可打擊800公里外的敵方目標。該型導彈在朝目標飛行的末段階段，還能以高超音速飛行突防，增大敵軍攔截難度。

報道稱，印軍最近頻頻試射導彈，頗有威懾意味。10月1日，印度國產「阿瓊」主戰坦克成功試射一枚射程超過4公里的炮射激光制導反坦克導彈。9月30日，印軍成功試射增程版的「布拉莫斯」超音速巡航導彈。該型導彈同樣可換裝戰術核彈頭，射程從300公里增至450公里。

近期西藏軍區組織多場實兵實彈跨晝夜演訓活動（點圖放大）：

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《印度斯坦時報》9月28日報道，「布拉莫斯」巡航導彈、射程800至1,000公里的「無畏」巡航導彈，以及能夠瞄準40公里以外空中威脅的「天空」地對空導彈，是印度軍隊威懾中國軍隊的核心防區外攻擊武器。

報道稱，知情人士說，印度軍隊已部署了「布拉莫斯」超音速巡航導彈、「無畏」亞音速巡航導彈和「天空」防空導彈，以在最壞情況下應對中國的部署。印度防區外發射武器的中堅力量是可攜帶300公斤彈頭的「布拉莫斯」超音速巡航導彈，它可以打擊西藏和新疆的簡易機場，或印度洋上的軍艦。

印軍已在拉達克（Ladakh）地區部署了足夠多的「布拉莫斯」導彈，可以從蘇-30MKI戰機上發射這種防區外攻擊武器。此外，「布拉莫斯」導彈還可利用印度洋島嶼上的卡爾尼科巴機場來形成阻塞點。

印度政府一名高級官員說，印空軍的卡爾尼科巴機場是蘇-30MKI戰機的前線機場，它可以利用伊爾-78空中加油機來防禦從馬六甲海峽到印尼巽他海峽的中國軍艦的任何威脅。

印度軍隊使用的第三種防區外發射武器是國產「天空」防空導彈。印軍部署了足夠數量的這種導彈來應對解放軍軍機越過拉達克地區實際控制線的情況。據報道，「天空」防空導彈配備了「拉金德拉」三座標雷達系統，這是一種被動相控陣防空雷達，能夠一次跟蹤64個目標，同時打擊其中12個目標。這種導彈能夠打擊包括戰鬥機、巡航導彈和彈道導彈在內的所有空中目標。