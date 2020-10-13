【兩岸關係】海協會前副會長王在希：不用軍事手段不可能統一

近期兩岸局勢緊張，大陸海協會前副會長、全國台灣研究會副會長王在希表示，兩岸和平統一的可能性愈來愈小，大陸若不動用軍事手段，只依靠民間交流、小恩小惠、政治談判，不可能實現統一。

王在希接受觀察者網訪問表示，解放軍戰機近來持續抵近台灣巡航飛行，確實是過去沒有發生過的，它向民進黨當局傳遞一個明確的、極其重要的信號，就是不要錯估形勢，誤以為台海發生戰爭美國會支持保護台灣，有了美國撐腰大陸就不敢動武。他說，在涉及領土主權問題上，大陸不會有任何退讓。

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他說，40年前，大陸提出和平統一方針，取代此前30年前的武統方針，在當時是正確決策，因為當時國民黨在台一黨專政，蔣經國一人拍板，且蔣經國也堅持一個中國的立場，但如今台灣情況已發生根本性變化。

他指出，第一，台獨勢力在台灣坐大，民進黨在台全面執政，反對台獨的國民黨失去制衡能力；第二，台灣已是多黨體制，任何政黨都不能代表台灣人民與大陸談統一問題；第三，執政的民進黨、蔡英文連兩岸一中都不承認，怎麼可能與大陸談統一？

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再提「北平模式」以戰迫和

王在希認為，和平統一的可能性已經微乎其微，隨著蔡英文當局加速去中國化的台獨進程，大陸的武統聲浪也日益高漲。但他認為解決台灣問題還有第三條道路可供選擇，即是他曾提出的「北平模式」，以戰迫和，以武促統，兵臨城下，不戰而屈人之兵。這樣可以最大限度地減少傷亡，縮小代價。不過他也指出，無論將來是和統還是武統，還是要堅持爭取台灣民心。

北平模式是指國共內戰1949年間，解放軍拿下天津後，兵臨北平（今北京）城下圍而不攻，對北平國民黨軍隊司令傅作義軟硬兼施，終令其和平交出古都北平，25萬部隊接受解放軍改編的歷史。

王在希說，大陸顧及台灣同胞的感受，有些話不好說的太重太硬，保持理性，做到先禮後兵。但民進黨當局是不計後果，刻意誤導輿論，鼓動和利用民粹。大陸強硬一點，他就說是「打壓台灣同胞」；大陸溫和一點，他就說大陸是「紙老虎」，只是說說而已，不敢真打。所以如何讓台灣民眾認識到民進黨玩弄台獨的危險性，不要被民進黨當局綁架，是一個很大問題。

國民黨團日前在立法院提案「台美復交」及「促美軍協防台灣」，黨主席江啟臣稱這是「對中華民族最有益的事」。（中央社）

而就國民黨在立法院提出的「美台復交案」和「請求美國協防台灣案」，王在希說，國民黨在江啟臣出任黨主席後，其對大陸政策立場一直在後退。今日國民黨完全在奉行李登輝21年前提出的「特殊兩國論」。國民黨現在問題的嚴重性在於，它已從馬英九時代的不謀求統一，發展到如今的不認同一中。這意味著國民黨的性質在出現改變。

王在希強調，美國一而再再而三地挑戰「一個中國」底線，最後總要付出代價，只會加快北京解決台灣問題的步伐。

（觀察者網）