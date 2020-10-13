傳美國推動3項先進武器售台　中國外交部：將作出正當必要回應

路透社周一（12日）報道指，美國政府正推動3項先進武器售台計劃，國務院已非正式通知國會，並會在近日正式通知，尋求國會同意。 中國大陸外交部發言人趙立堅周二（13日）表示，中方敦促美方立即取消任何對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫，中方將根據形勢發展作出正當必要回應。

美國政府正推動3項先進武器售台計劃（點圖放大）：

趙立堅表示，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八一七」公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，中方對此堅決反對。

趙立堅稱，中方敦促美方充分認清美國售台武器問題的嚴重危害性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即取消任何對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫。中方將根據形勢發展作出正當必要回應。

國務院同意出售上述武器予台灣，目前參眾兩院外交委員會的朝野領袖均已接獲非正式通知。美國國防安全合作局（DSCA）將在國務院正式通知國會後，發布新聞稿宣布該次軍售。

另外，報道引述知情人士指出，美國對台還有其他可能出售的武器系統，包括大型精密無人機、岸置魚叉反艦導彈及水雷，並稱這部分的軍售通知還沒送到國會，應該很快就會發生。

（綜合報道）