美國務院要求智庫披露外國資助　華外交部：炒作外國對美國滲透

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10月13日發表聲明，要求美國外交政策分析機構和智庫等公布接受外國政府或國有企業資金的內容，務求阻止中國及俄羅斯等國家企圖干預美國政策。 中國外交部發言人趙立堅在14日回應稱，中美智庫和人文交流公開透明、正當合法。一段時間以來，美國有關方面不斷渲染炒作外國對美國的所謂滲透和影響，打壓限制甚至恐嚇美地方高校智庫等開展對話交流，暴露出美國一些政客的虛偽、虛弱和缺乏自信。

中美角力不斷，美國要求美國外交政策分析機構和智庫等公布接受外國政府或國有企業資金的內容，務求阻止中國及俄羅斯等國家企圖干預美國政策。（AP）

10月13日，蓬佩奧在一份聲明中稱，美國務院要求美智庫等機構公布它們接受外國政府資金的信息。他還在聲明中「點名」了中國和俄羅斯，「正在通過說客、外部專家和智庫來影響美國的外交政策」。

聲明還稱，智庫在外交事務中的獨特作用使得公開外國資金（來源）顯得比過去任何時候都更加重要。為了保護公民社會機構的完整，美國國務院要求那些希望與國務院合作的智庫和其它外交政策組織在自己網站上公布自己接受外國官方資助的信息，其中包括外國國有企業或者由國家經營的附屬實體。

當天，蓬佩奧也在Twitter上發佈了相關內容，聲稱此舉時為了「促進自由開放對話」。

值得關注的是，早在2020年9月，白宮曾下令，要求各政府機構提交所有與中國相關的支出細節。白宮行政管理和預算局（OMB）指示美政府各機構提交「有關援助或支持中國，直接或間接反擊中國不公平競爭、破壞活動以及影響全球行為的跨部門的聯邦資金數據」。

此外，蓬佩奧近日接受霍士新聞台等媒體採訪時稱，全世界都認為需嚴肅對待來自中國的威脅。