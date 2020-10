【五中全會】中共中央首次舉行記者會　哪些細節值得關注？

十九屆五中全會閉幕翌日(10月30日),中共中央舉行新聞發布會,介紹五中全會精神,並回答記者提問。與以往黨代會和中央全會的新聞發布會不同,這是首場以「中共中央」名義舉行的新聞發布會,一文看清有哪些細節應值得留意。

中共中央新聞發布制度適應形勢發展

據悉,此前同類型的新聞發布會大多是以「大會新聞發言人」或「中共中央宣傳部」的名義召開。例如在2016年10月28日,中共中央宣傳部在國務院新聞辦舉行黨的十八屆六中全會新聞發布會,介紹全會情況。

2017年10月17日,十九大新聞發言人庹震在人民大會堂舉行新聞發布會,向中外記者介紹十九大的議程及有關情況。同年10月26日,十九大新聞發言人在梅地亞賓館二層新聞發布廳召開專題新聞發布會,請有關方面負責人解讀十九大報告。

2019年11月1日,十九屆四中全會新聞發布會也是以「中共中央宣傳部」名義,在國務院新聞辦舉行。一年後的五中全會, 10月30日的這場新聞發布會,改為以「中共中央」名義舉行。

在發布會伊始,主持人、中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟就介紹,這是首場中共中央新聞發布會。他表示,建立中共中央新聞發布制度,是在中國特色社會主義進入新時代的歷史條件下,適應形勢發展和時代要求,堅持和加強黨的全面領導、提高黨的治國理政能力的重要制度安排和制度創新。

黨徽、黨旗元素突出

另值得留意的是,六位主席台就座的都是正部級官員。此外,以往國新辦主辦的發布會,主席台背景板為藍色,寫有「國務院新聞辦公室」的字樣,沒有發布會的具體主題和內容。這次發布會的背景板為紅色,板上有黨徽,主題為中英文的「中共中央新聞發布會(Press Conference of the Central Committee of the CPC)」。主席台兩側各有一面黨旗。

與以往國新辦發布會不同,這次參加中共中央新聞發布會的記者領到了新的證件。記者證為紅色,與黨旗旗面顏色一致,還印有一枚金黃色的黨徽。中央政策研究室主任江金權在發布會現場也強調了「辦好中國的事情關鍵在黨」。

「十四五」規劃《建議》的多個首次

發布會上介紹了「十四五」規劃《建議》如何制定出來。據中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀介紹,今年3月,中共中央政治局決定黨的十九屆五中全會審議「十四五」規劃建議,成立了文件起草組,由習近平擔任組長,李克強、王滬寧、韓正擔任副組長。習近平在7個月來作出很多重要的批示指示,「為規劃《建議》稿的起草把握大方向、確定大思路、提出大戰略。」

韓文秀還透露,規劃《建議》開門問策、集思廣益,徵求意見範圍之大、參與人數之多、形式之多樣也是前所未有。今年8月16日至29日,「十四五」規劃編制工作在網上徵求意見,這在中央全會文件起草歷史上是第一次。

今後五年中國的發展方向,中央官員在發布會上也給出了詳細說明。國家發展和改革委員會黨組成員、副主任,國家統計局黨組書記、局長寧吉喆指出,「十四五」規劃《建議》首次提出把全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展作為遠景目標。

此外,《建議》還提出了「十四五」中國經濟社會發展的主要目標,其中之一就是民生福祉達到新水平,居民收入增長和經濟增長基本同步,基本公共服務均等化水平明顯提高。

韓文秀介紹了《建議》起草的有關情況。(01直播截圖)

重點議題:發展與創新

除了民生問題受關注外,發展也是一個重大議題。韓文秀在發布會上表示,構建新發展格局是黨中央積極應對國際國內形勢變化作出的戰略抉擇。提出構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相促進的新發展格局,是長期戰略,不是權宜之計。他更特別提到,中美作為全球最大的兩個經濟體,兩國間的經濟聯繫是由雙方經濟結構的互補性和全球經濟的開放性所決定,徹底「脫鉤」根本不現實。

科技創新則是另一個重頭戲。科學技術部黨組書記、部長王志剛在會上指出,五中全會在《建議》中提出堅持創新在現代化建設全域中的核心地位,把科技自立自強作為國家發展戰略支撐,擺在各項規劃任務的首位,進行專章部署。這是編制五年規劃建議歷史上的第一次。

王志剛強調,一方面要提高自主創新能力,因為關鍵核心技術要不來、買不來。另一方面也希望學習借鑒更多的國際先進經驗,同時向世界分享更多的中國科技成果。

