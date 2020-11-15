RCEP談判8年今簽署　李克強：多邊主義和自由貿易的勝利

經過為期8年的談判，當地時間11月15日上午11時45分，區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）在2020年東盟輪值主席國越南的組織下正式簽署。 中國國務院總理李克強當日上午在第4次RCEP領導人會議上表示，RCEP的簽署，不僅僅是東亞區域合作極具標誌性意義的成果，更是多邊主義和自由貿易的勝利。

據中國政府網消息，李克強在會上指出，今天，15國領導人共同見證RCEP的簽署，作為世界上參與人口最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿區，這不僅僅是東亞區域合作極具標誌性意義的成果，更是多邊主義和自由貿易的勝利，必將為促進地區的發展繁榮增添新動能，為世界經濟實現恢復性增長貢獻新力量。

他續指，當前國際形勢下，RCEP經過8年談判得以簽署，讓人們在陰霾中看到光明和希望，表明多邊主義和自由貿易是大道、正道，仍然代表着世界經濟和人類前進的正確方向。讓人們在挑戰面前選擇團結與合作，而不是衝突與對抗，選擇守望相助、同舟共濟，而不是以鄰為壑、隔岸觀火，向世界表明開放合作是實現各國互利共贏的必由之路。

他強調，前進的道路總是不平坦的，只要堅定信心、攜手合作，就一定能夠開創東亞乃至人類更加美好的未來。