《人民日報》評趙立堅推文風波：澳洲無理指責，十足虛偽

中國外交部發言人趙立堅近日發布身穿澳洲軍裝的男子持刀要挾兒童的圖片，敦促澳洲對最近的戰爭罪指控進行調查。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）要求中國道歉，並稱「中國政府應該為這一推文感到羞愧。它在世界範圍內降低了自己的地位。」 《人民日報》今天（1日）發表署名「鐘聲」的評論文章。文章題為《無理指責 十足虛偽》，指澳洲一些軍人在阿富汗犯下嚴重罪行，「事實十分清楚，澳方根本賴不掉」，澳洲政府現在應該深刻反思並將兇手繩之以法，向阿富汗人民作出正式道歉。奉勸澳方正視問題，不要轉移視線，推卸責任。

文章稱，澳洲政府現在應該做的是深刻反思並將兇手繩之以法，向阿富汗人民作出正式道歉，並向國際社會鄭重承諾永不再犯這種可怕的罪行。但是，澳洲一些政客卻氣急敗壞、倒打一耙，暴露出其十足的虛偽本性。

文章也批評稱，一些澳洲政客一向以「人權衛士」自居，實則大搞雙重標準，應該反躬自省，「多想想如何採取措施解決自身存在的嚴重違反人權、違背人類公理的問題，停止借人權問題干涉別國內政，停止搞政治操弄那套把戲」。

文章強調，阿富汗人民的生命理應得到尊重，「澳方欠阿富汗人民一個交代，欠世界一個交代」，並呼籲澳洲正視問題，不要轉移視線，推卸責任。