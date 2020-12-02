台指大陸童書「統戰」將其下架　人民日報：台獨連童書也不放過

日前，台北市立圖書館預計購入名為《等爸爸回家》的大陸童書繪本，但旋即遭民進黨籍市議員陳怡君與立委陳亭妃痛批，該書內容宣傳大陸防疫有成、還有「中國加油」、「武漢加油」等字眼，質疑是統戰入台、童書統戰。台中市及新北市等多處圖書館不久後陸續將該書下架。 對此，大陸官媒《人民日報》（海外版）發表題為《台獨分子連童書也不放過》文章，稱自民進黨政府再次上台以來，台灣的「去中國化」愈演愈烈，「逢中必反」的氛圍越來越強，這樣只會進一步破壞台海和平穩定，給台灣民眾帶來更大禍害。

繪本《等爸爸回家》畫有解放軍與軍機，被綠委認為是美化大陸抗疫，有統戰意味。（鄭文翔／多維新聞）

《人民日報》文章稱，《等爸爸回家》內容畫風活潑，宣傳抗疫正能量，深受兩岸家長和少年兒童喜愛，「台獨」分子卻如臨大敵，硬說是「統戰」、「洗腦」。

文章表示，這本童書只是從大陸抗疫的現實出發，描述醫護人員投入防疫工作的故事，旨在向醫護人員致敬，更多的是闡述人性的光輝，而解放軍乘坐運輸機參與抗疫也是事實。

該文認為，台灣孩童閲讀此繪本既能讀到抗疫正能量的故事，學到關於疫情防控的科學知識，也能增加對大陸的正確了解、感受「兩岸一家親」的氛圍。但台獨分子出於「逢中必反」的心理，嚴格審查該繪本。文章稱，對台獨人士來說，說大陸好就是不對，誇大陸抗疫成果就是「統戰」，偏激言行已經到了走火入魔的地步。

民進黨立委陳亭妃（左）昨日偕同台北市議員陳怡君指控，童書「等爸爸回家」是中國「紅讀計畫」一環。（自由時報）

文章痛批，自民進黨政府再次上台以來，台灣的「去中國化」愈演愈烈，「逢中必反」的氛圍越來越強。綠營見不得兩岸關係好，見不得兩岸同根同源的歷史文化聯結，無孔不入地切斷兩岸的交流和聯繫，企圖讓台灣民眾不再能享受兩岸交流中的好處和利益，更想讓台灣民眾對中國文化失去認同感和親切感，極盡其能地增加對大陸的敵意和仇視。

最後，該文稱綠營如此這般拆橋毀路，升高兩岸對抗，增加兩岸敵意，切香腸式地搞漸進「台獨」，只會進一步破壞台海和平穩定，給台灣民眾帶來更大禍害。