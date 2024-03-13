馬時亨以昔《財富》雜誌「香港已死」論今　高呼prove them wrong

前商務及經濟發展局長﹑富衛集團（FWD）主席馬時亨，於香港總商會活動中，重申香港具備7大優勢，絕不會「玩完」。他回憶，早在1997年回歸之時，《財富》雜誌就已經以「Hong Kong is dead」（香港已死）為頭條「唱衰」，然而7年後，香港就以實際行動反擊。當下全世界的目光聚焦香港，並不相信香港可以做得好，恰因如此，需向世界證明香港可以做到，證明唱衰的偏見是錯誤的。（Let’s prove them wrong.）



馬時亨呼籲，當下香港經濟需擺脫過去錯誤的線性思維，可效仿瑞士轉向有價值、有競爭力的產業；不再局限於過去從歐美市場獲取資金，而加強與中東市場合作。就股市而言，他直言股市存在週期波動，但相信港股一定會向好，且無懼財赤隱憂，相信港信貸評級良好。



馬時亨（右）指，需向世界證明香港可以做到，證明唱衰的偏見是錯誤的。﹙鄭文玥攝﹚

堅信港股復甦 惟不知何時可實現

與此前聯名撰文中的觀點一致，甫開場，馬時亨便開宗明義強調，金融稳定是任何城市或国家成功的關键，香港絕不會「玩完」。

他再次強調，香港具備股市、債巿、銀行、保險及資產管理的核心支柱產業，股市存在週期波動性，而近來市場再度活躍，指數重新上漲，堅信伴隨內地經濟復甦、外圍息口轉勢，港股一定會向好，惟不知何時才可實現。（I think our stock market will do better，I don’t know when.）

無懼財赤隱憂 港信貸評級良好

對於香港信貸問題，有市場擔憂財赤逾千億，且預算案中對於赤字預測也不樂觀，是否會債務高企無力償還。馬時亨稱，「有借有還，上等人也」，他直言任何地區都不太可能毫無債務，關鍵的要素在於，需具備償還債務的能力。馬時亨表示，香港當前信用評級良好，具備足夠的還款能力，並不擔心信用評級的下滑。

馬時亨表示，對於財赤隱憂，香港具備足夠的還款能力。（資料圖片）

以自身健康喻經濟 籲常懷危機感

馬時亨大讚港府稱，港府是過去5年最有效率的政府之一，始終保持廉潔高效，全球排名第二位，且更具備一大優勢，即背靠擁有14億人口的祖國。不過他也笑以自身健康作比經濟，稱自身年已72歲，身體健康，但仍有危機感，需時常打高爾夫或前往健身房，經濟也是如此，儘管港府高效、祖國強大，但香港經濟也需常懷危機感，自身奮發努力。

此外，他還提及香港普通法制度的優勢；資本得以自由流動；互聯網的使用得以高效便捷；更具備高素質的教育系統，可吸引海內外優秀人才，並指出香港並非只可以吸引內地人才，亦有來自海外的高學歷群體選擇來港。

馬時亨呼籲轉換思路，將目光由歐洲市場轉向中東等市場。（資料圖片）

倡擺脫線性思維 對外尋求榜樣與機遇

馬時亨憶及，曾作為港府官員，帶團出訪中東，他表示，過去的目光總是集中的歐洲市場，現在需轉換思路，改變商業模式，關注中東東盟等市場。此外他表示需注重高價值行業，並直言瑞士是值得效仿的榜樣。

他也提及，就文化旅遊經濟而言，曾有南韓官員向其表示，過去南韓看香港的李小龍，現在時勢調轉變成港人看韓劇，他倍感難過。但他同時提及，非常高興見到阿里巴巴（9988）將斥資50億元振興香港藝術，相信包括成龍等在內的香港文化符號仍有市場，具備新的活力。

在旅遊業層面，馬時亨指出，旅遊業前景廣闊，但只依靠放煙花等方式吸引遊客似乎局限，他以的士體驗為例，指出在日本坐的士，感到舒服有禮貌，在港乘坐反而覺得沮喪，他反問，為何不可以嘗試在的士內安裝WiFi等方式，改善旅遊體驗。