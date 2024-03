馬時亨以昔《財富》雜誌「香港已死」論今　高呼prove them wrong

前商務及經濟發展局長﹑富衛集團(FWD)主席馬時亨,於香港總商會活動中,重申香港具備7大優勢,絕不會「玩完」。他回憶,早在1997年回歸之時,《財富》雜誌就已經以「Hong Kong is dead」(香港已死)為頭條「唱衰」,然而7年後,香港就以實際行動反擊。當下全世界的目光聚焦香港,並不相信香港可以做得好,恰因如此,需向世界證明香港可以做到,證明唱衰的偏見是錯誤的。(Let’s prove them wrong.)



馬時亨呼籲,當下香港經濟需擺脫過去錯誤的線性思維,可效仿瑞士轉向有價值、有競爭力的產業;不再局限於過去從歐美市場獲取資金,而加強與中東市場合作。就股市而言,他直言股市存在週期波動,但相信港股一定會向好,且無懼財赤隱憂,相信港信貸評級良好。



馬時亨(右)指,需向世界證明香港可以做到,證明唱衰的偏見是錯誤的。﹙鄭文玥攝﹚

堅信港股復甦 惟不知何時可實現

與此前聯名撰文中的觀點一致,甫開場,馬時亨便開宗明義強調,金融稳定是任何城市或国家成功的關键,香港絕不會「玩完」。

他再次強調,香港具備股市、債巿、銀行、保險及資產管理的核心支柱產業,股市存在週期波動性,而近來市場再度活躍,指數重新上漲,堅信伴隨內地經濟復甦、外圍息口轉勢,港股一定會向好,惟不知何時才可實現。(I think our stock market will do better,I don’t know when.)

無懼財赤隱憂 港信貸評級良好

對於香港信貸問題,有市場擔憂財赤逾千億,且預算案中對於赤字預測也不樂觀,是否會債務高企無力償還。馬時亨稱,「有借有還,上等人也」,他直言任何地區都不太可能毫無債務,關鍵的要素在於,需具備償還債務的能力。馬時亨表示,香港當前信用評級良好,具備足夠的還款能力,並不擔心信用評級的下滑。

馬時亨表示,對於財赤隱憂,香港具備足夠的還款能力。(資料圖片)

以自身健康喻經濟 籲常懷危機感

馬時亨大讚港府稱,港府是過去5年最有效率的政府之一,始終保持廉潔高效,全球排名第二位,且更具備一大優勢,即背靠擁有14億人口的祖國。不過他也笑以自身健康作比經濟,稱自身年已72歲,身體健康,但仍有危機感,需時常打高爾夫或前往健身房,經濟也是如此,儘管港府高效、祖國強大,但香港經濟也需常懷危機感,自身奮發努力。

此外,他還提及香港普通法制度的優勢;資本得以自由流動;互聯網的使用得以高效便捷;更具備高素質的教育系統,可吸引海內外優秀人才,並指出香港並非只可以吸引內地人才,亦有來自海外的高學歷群體選擇來港。

馬時亨呼籲轉換思路,將目光由歐洲市場轉向中東等市場。(資料圖片)

倡擺脫線性思維 對外尋求榜樣與機遇

馬時亨憶及,曾作為港府官員,帶團出訪中東,他表示,過去的目光總是集中的歐洲市場,現在需轉換思路,改變商業模式,關注中東東盟等市場。此外他表示需注重高價值行業,並直言瑞士是值得效仿的榜樣。

他也提及,就文化旅遊經濟而言,曾有南韓官員向其表示,過去南韓看香港的李小龍,現在時勢調轉變成港人看韓劇,他倍感難過。但他同時提及,非常高興見到阿里巴巴(9988)將斥資50億元振興香港藝術,相信包括成龍等在內的香港文化符號仍有市場,具備新的活力。

在旅遊業層面,馬時亨指出,旅遊業前景廣闊,但只依靠放煙花等方式吸引遊客似乎局限,他以的士體驗為例,指出在日本坐的士,感到舒服有禮貌,在港乘坐反而覺得沮喪,他反問,為何不可以嘗試在的士內安裝WiFi等方式,改善旅遊體驗。