企業清盤重組　想投胎做富二代　輪迴名額好有限｜刁佬

刁佬嘅日常工作除咗做收購合併以外，好大部份時間都會做上市公司的重組，有陣時上市公司好似老婆同女朋友個衣櫃一樣，唔知點解會越嚟越混亂，喺適當嘅時候就要將啲衫重組一下，總之就係舊嘅處理咗佢，新嘅擺好，同埋留出適當嘅空間，令到老闆可以隨時搵到佢要嘅靚衫，同埋有新嘅發展空間。

當然上述比喻係對擁有不同業務龐大嘅上市公司集團而言，為咗更好管理，需要定期隨着業務發展，將不同子公司與業務重新組合。刁佬含住 Root Grass草根出生，做呢啲刁機會又點會屬於我呢，所以刁佬經開嘅公司重組都係債務重組為主，講得簡單啲，就係將一間負債累累嘅公司，拆骨煎皮，有用嘅留低，冇用嘅買走，剩返個殼等金主投胎輪迴。

因為法庭批准，同埋清盤官加持，債務纍纍嘅公司進行清盤重組往往係最徹底，最乾淨嘅做法，猶如檻過火盆，破埋地獄，輪迴重生。公司既然走到清盤破產重組呢一步，如果有機會重生，梗係想有白武士攞現金出嚟救公司，將所有債務一筆勾銷，復牌後仲有大把錢做投資，好似投胎做富二代一樣。可惜呢種富二代投胎名額有限，向閻羅王（白武士）許願之前，真係要先問吓自己（重組嘅公司）今世做過咩好事。

近排有一間從創業板轉往主板，市值曾超過百億，入過指數，又入過深港通的公司清盤重組。今時今日呢個時勢，呢種公司來來往往好多，刁佬都講多無謂，但近來有很多破格動作，而且見到在無人駕駛之下，呢間A公司連日登榜做出大成交，引得刁佬都要深入研究一下。

公司被呈請清盤重組，法庭通常會提出兩大例牌條件，第一就是要求公司的債務重組方案得到債權人的支持，一般就係打折還款，俗稱剃頭(hair cut)，另一種就係債轉股，債主變業主。呢兩種方法，多數債主喺開始嘅時候都係接受唔到。同好多患重症嘅病人一樣，首先抱着懷疑嘅態度，繼而不能接受，在沒有選擇的情況下被迫面對，最後與病魔一決生死。

喺清盤重組嘅世界，債主首先努力迫債仔還錢，查探吓債仔仲有無收埋金銀珠寶及高樓大廈，通常效果十分有限。去到清盤其實大部份上市公司真係乾塘，錢就沒有，殼有一個。當公司管理層發覺無計可施，唯有躺平，躺平到一定程度，輪到債主腳軟，委任清盤官及專業人士入場制定重組方案，無可奈何之下接受削債或債轉股。

刁佬見到呢間A公司的債主都已走完上述一段心路歷程，接受債轉股方案。這沒有什麼出奇，不過第二條件就是公司要先自行集資，喺現時呢個資本市場寒冬中，A公司以供股方式進行集資自救，雖然前段時間A公司已經成功配股集資千多萬作為公司續命的營運基金，但要股東掏荷包自救，在現時的市場氣氛的確是一個挑戰。

最令人意外的是，維護小股東權益，為正義格殺勿論的聯交所，通常對已被呈請清盤公司發行新股少有批准。刁佬對此亦可以理解，因為公司正在清盤中，如果繼續發行新股，可能新股東亦受到牽連，而A公司卻可以發新股，不是直接死亡，令人嘖嘖稱奇。

到底A公司再聆訊命運如何，觀乎法官一心。畢竟凱撒的歸凱撒，上帝的歸上帝，市場的應該歸市場。今時今日嘅時勢，被清盤嘅上市公司，真係要股東債主齊心合力自救，先可復牌及重組公司，如果繼續躺平，相信盤生意只可以留返上天堂做。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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