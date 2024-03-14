太地稱對政府全面撤辣感高興　今年集中提升資產價值

政府在上月底宣布全面撤銷針對住宅物業的壓抑需求措施。太古地產（1972）發展及估價董事馬淑貞表示，集團對政府全面撤銷樓市「辣招」感到高興，令市場恢復活力，推盤方面會維持自己的時間表，與團隊繼續在住宅方面繼續尋找機會。



受累投資物業公平值轉錄虧損，太地盈利按年跌六成七。馬淑貞表示，香港與內地所面對的零售及辦公樓租金壓力，已反映在估值當中，惟僅屬於會計安排，股東未有實際虧損，對市場有信心，會繼續投資。

大古集團（0019）及太古地產（1972）主席白德利（圖中）表示，集團在中國的投資反映對經濟前景有信心。（廖雁雄攝）

對中國有信心 繼續投資一線城市

大古集團（0019）及太古地產主席白德利表示，集團在中國的投資反映對經濟前景有信心，惟沒有回應中國與西方關係及有關23條立法的提問。

太古集團行政總裁彭國邦就表示，集團未來於香港、內地及東南亞地區投資1,000億元，目前已完成58%，會集中提升旗下於一線城市，包括大灣區內的資產價值。

他指，集團旗下位於上海的寫字樓出租率高企，又認為北京長遠需求強勁，會繼續在朝陽區發展，會繼續集中在一線城市發展，暫未考慮二線或其他城市。

本地寫字樓方面，旗下最新落成的太古坊二座出租率為62%，預料明年維持平穩。

太古集團行政總裁彭國邦就表示，集團未來於香港、內地及東南亞地區投資1,000億元。（廖雁雄攝）

可口可樂業務方面，彭國邦表示，目前會優先考慮在東南亞及大中華地區投資，雖然中國業務受外在環境影響去年有挑戰，但長遠有信心；東南亞則受惠經濟增長及年青人市場，令相關業務有潛力。