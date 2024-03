據外電報道,印度孟買證交所的小型股指數,在不足2周時間內市值蒸發了800億美元(6,240億元),惹來泡沫風險憂慮。



報道指出早前印度監管部門對市場風險出現風險表示關注,並實施限購。隨著市況轉趨淡靜,投資者開始從高估值的大型股撤出。MSCI印度指數表現,更連續2個月落後MSCI亞太指數。由於印度缺乏晶片及人工智能等高科板塊,有投資者預期將會出現較大跌幅。

策略師指出針對小型股的監管行動,證明印度股市出現估值泡沫。隨著當地即將進行大選,及亞洲區內其他市場晶片股上揚,不排除印度股市表現將落後區內其他市場。

印度國旗:A tricolor India flag flies on top of a vehicle on the backdrop of the Jama Masjid mosque on August 15, 2022 in New Delhi, India. India celebrates its 75th Independence Day on Monday. (Photo by Anindito Mukherjee/Getty Images)