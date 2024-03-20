李寧全年少賺近22%　末期息18.54分

李寧(2331)公布截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利31.87億元(人民幣．下同)，按年下跌21.58%，每股基本盈利123.21分，末期息派18.54，連同中期股息每股普通股54.74分人民幣，全年派息比率為45%。

期內，收入275.98億元，按年上升6.96%。毛利率保持48.4%。若扣除一次性與經營無關的收益後權益持有人應佔淨溢利為30.46億元。

截至2023年12月31日，於中國，李寧YOUNG銷售點數量共計1,428個，較上一季末淨增加58個，本年迄今淨增加120個。

集團表示，2023年，中國宏觀經濟呈現出溫和修復態勢。儘管宏觀經濟回暖對居民就業和收入具正面影響，然而，居民消費能力與消費信心還未完全釋放，在此情境下，中國體育消費品市場仍存挑戰。

李寧又稱，隨着2024年的到來，全球經濟仍在恢復過程中，中國宏觀經濟的復甦也顯示出蓬勃的生機，預計中國經濟將保持恢復態勢，中國將進一步擴大內需，穩步提振消費，以此保持長期向好的發展趨勢。集團將繼續堅持「單品牌、多品類、多渠道」模式，聚焦七大業務變革賽道，並有序推進關鍵戰略任務的實施，加快改革步伐以持續促進李寧品牌的成長和盈利能力。