天降橫財？　埃塞俄比亞銀行系統故障　逾3億元遭提取或轉走

綜合外電消息稱，埃塞俄比亞最大商業銀行Commercial Bank of Ethiopia（CBE）的電腦系統上周六（16日）發生故障，在提款機可以提取比自己帳戶存款更高額的現金，或者可以利用銀行手機應用程式轉走比存款更高的款項。銀行在幾小時後察覺異樣，馬上凍結所有交易，但已蒙受超過3億港元的損失，現正全國公開呼籲，提了款的市民若主動歸還，可以既往不咎。



銀行幾小時後方察覺異樣

埃塞俄比亞當地時間上周六凌晨，多間大學流傳消息稱CBE的提款機故障可任意提款，大批學生紛紛趕往提款，校園提款機前大排長龍，直至警察到場阻止。有學生表示，除了可在提款機提款，也可用銀行流動應用程式轉走金錢。

據當地媒體報道，直到CBE發現問題並馬上暫時凍結所有交易的幾小時內， 已有超過4,000 萬美元（約3.1億港元）被提取或轉帳到其他銀行。據BBC報道，已至少有三間大學發表聲明，建議學生歸還多提的款項，並有銀行職員在校園內設置攤檔登記和收集款項。

CBE周日（17日）確認電腦系統在維護和檢查期間發生故障，並非被黑客攻擊，強調客戶的帳戶安全，毋須擔心。CBE承諾，任何退還款項的人都不會被刑事檢控。但到目前為止，尚不清楚該銀行最終可追回多少金額。