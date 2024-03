Bitcoin升穿71000美元　連登契媽續看好　百萬美元目標可提前達到

Bitcoin(比特幣)今日再創新高,曾高見71,647.11美元。Bitcoin屢創新高,作為大好友﹑有連登仔契媽之稱的對沖基金經理Catherine Wood繼續發表樂觀言論,應該Bitcoin達到100萬美元的目標時間或遠較以往預測的2030年為早。



Catherine Wood指出美國SEC批准首批現貨Bitcoin交易所買賣基金(ETF),加上其後相關ETF表現加快Bitcoin價格達到100萬美元的時間表。隨著市場人士對現貨Bitcoin ETF興趣不斷增加,認為早前預測在2030年達到100萬美元的目標過於目標。

倫敦證券交易所確認,將於第二季接受比特幣和以太坊(Exchange Traded Note,ETN)的入場申請,至於實際時間仍有待確定。

另一方面,對冲基金經理、Pershing Square Capital創始人Bill Ackman日前在社交平台X發文,提出一個情境指Bitcoin價格上漲導致挖礦活動及能源使用量增加,推高能源成本,導致通脹上升及美元貶值,從而推動對Bitcoin需求和採礦活動,進一步刺激能源需求,這樣的循環仍在繼續,又補充稱也許自己應該買一些Bitcoin。

比特幣:Bitcoin coins are seen at a stand during the Bitcoin Conference 2023, in Miami Beach, Florida, U.S., May 19, 2023. (REUTERS)