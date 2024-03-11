Bitcoin升穿71000美元　連登契媽續看好　百萬美元目標可提前達到

Bitcoin（比特幣）今日再創新高，曾高見71,647.11美元。Bitcoin屢創新高，作為大好友﹑有連登仔契媽之稱的對沖基金經理Catherine Wood繼續發表樂觀言論，應該Bitcoin達到100萬美元的目標時間或遠較以往預測的2030年為早。



Catherine Wood指出美國SEC批准首批現貨Bitcoin交易所買賣基金（ETF），加上其後相關ETF表現加快Bitcoin價格達到100萬美元的時間表。隨著市場人士對現貨Bitcoin ETF興趣不斷增加，認為早前預測在2030年達到100萬美元的目標過於目標。

倫敦證券交易所確認，將於第二季接受比特幣和以太坊（Exchange Traded Note，ETN）的入場申請，至於實際時間仍有待確定。

另一方面，對冲基金經理、Pershing Square Capital創始人Bill Ackman日前在社交平台X發文，提出一個情境指Bitcoin價格上漲導致挖礦活動及能源使用量增加，推高能源成本，導致通脹上升及美元貶值，從而推動對Bitcoin需求和採礦活動，進一步刺激能源需求，這樣的循環仍在繼續，又補充稱也許自己應該買一些Bitcoin。