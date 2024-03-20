快手去年第4季經調整純利43.6億元人民幣　平均月活用戶破7億

快手（1024）截至去年12月底的第4季，收入325.6億元（人民幣‧下同），按年增長15.1%；依據非國際財務報告會計準則經調整利潤43.6億元，2022年同期則虧損4,500萬元，實現扭虧；經調整EBITDA為61.3億元，按年增長216.7%。



就全年而言，全年收入1,134.7億元，按年增長20.5%，全年經調整利潤102.7億元，同樣按年扭虧。公司指，全年收入提升，主要是由於線上營銷服務、電商業務及直播業務的增長。



平均月活躍用戶再創記錄突破7億

2023年第四季度，公司平均月活躍用戶再創記錄突破7億。電商的月均動銷商家數按年增長超50%，全年營銷客戶數按年增長超100%，公司毛利率由2022年的44.7%增至2023年的50.6%。

快手上季App平均日活躍用戶和平均月活躍用戶分別達到3.8億及7億， 分別按年增長4.5%和9.4%，每位日活躍用戶日均使用時長24.5分鐘。直播業務上季收入保持穩定在100億元。

公司又指出上季電商業務的商品交易總額為4,093億元，按年增長29.3%，月度付費用戶平均數為1.3億，月活躍用戶滲透率為18.6%。