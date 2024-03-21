中移動3年內派息比擬增至逾75%　自言特別有良心　資本開支謀穩降

中移動（0941） 去年錄得純利1,317.7億元（人民幣‧下同），按年升5%；全年營收按年升7.7%至突破萬億大關。公司將派發末期息2.4港元，累計全年派息4.83港元，按年增長9.5%，全年派息率71%。

公司指引稱，從2024年起，未來3年內計劃提升該比例至75%以上，公司財務總監李榮華稱，中移動派息總額超過1.2萬億港元，特別注重派息，「是一間特別有良心的公司」。



業績發佈會中，公司董事長楊杰指出，公司2024年全年資本開支為1,730億元，較去年下降4%，資本開支佔收入比將降至不足20%，但是對於算力的投資將持續，斥資由390億元升至475億元，稱「把算力的服務向自來水龍頭一樣打開，流到你的身邊」。

A股市值超茅台居榜首

中移動時隔兩年後，今年在港股重啟回購，李榮華表示，公司非常重視市值管理，在A股通過集團公司增持了逾30億元，並在港股開展了逾10億港元的回購，目前已經超越「白酒股王」茅台，成為A股市值最大的公司。

李華榮指出，未來3年公司會將派息率增至75%。（鄭文玥攝）

他指出，公司特別注重分紅派息，派息比率已經從去年的67%上升至71%，派息總額逾1.2萬億港元，預計未來三年將進一步上升至75%，並積極進行路演等活動。不過，李榮華指出，未來何時再開展回購，將擇時、擇勢、擇機，並希望投資者配合正確認識公司估值，指出公司人工智能、算力等科技價值不能通過傳統資本市場的認知來衡量。

力求資本開支佔收入比低於20%

此外，公司提出的一大重點是，2024年資本開支將按年下降4%至1,730億元，資本開支佔收入比降至不足20%。而從2023而言，其資本開支為1,803億元，佔收入比為20.9%。

董事長楊杰就指出，不排除未來出現新的重大科技突破，重新增加資本投入，但是公司曾經投資5G的高峰期已經過去，冀資本開支平穩下降，不過對於算力的投資將持續，由去年的390億元增至475億元。

而對於6G，公司稱已於幾年前開始部署，相信將在2030年前後實現商用，較5G更有三大優勢：「通感一體」，即支持類似雷達的感知能力，如低空無人機的應用；「智算一體」和AI深度融合，提升算力；「天地一體」與衛星結合。

楊杰指出，目前中移動的AI研發團隊已有1,500多人。

不僅讓AI會做詩 更要讓AI會做事

楊杰指出，公司的AI研發團隊已有1,500多人，佈局了超過20多個細分領域的行業大模型，「不僅讓AI會做詩，更要讓AI會做事」，認為AI將不僅成為新的生產力，也會改變經濟、社會乃至戰爭形態。

他還指出，公司去年在客戶規模、收入規模及網絡規模獲得三個「全球運營商第一」，將力谷「兩個新型」發展，即新型信息基礎設施、新型信息服務體系。