長實等4藍籌瀉逾1成　港股挫363點失守16500點　藥明系再捱沽

美國股市於周四（21日）高收，三大指數再次創新高，道指升269點或0.68%，收市報39781點。亞太區股市方面，日股於今日（22日）早段再創新高，並升穿41000點大關，韓股亦輕微上揚。匯市方面，美元兌歐元﹑英鎊及日圓匯價於亞洲交易時段偏軟。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油回落，紐約期金每盎司企穩2,200美元。



【16:23】

港股今日（22日）表現疲弱，全日跌逾300點，失守16500點。今日多間藍籌股跌逾1成。

恒指收市報16499點，跌363點，國指跌147點，報5757點，科指跌127點，報3455點，成交額為1,356.5億元。

今日多隻藍籌股錄得逾10%跌幅，東方海外（0316）挫16.7%，收市報99.7元，京東健康（6618）跌12.6%，理想汽車（2015）跌10.9%，長實（1113）跌10.7%。

藥明系再次受壓，藥明康德（2359）跌7.5%，藥明生物（2269）跌7.9%，藥明合聯（2268）跌0.4%。

汽車股方面，蔚來（9866）跌3.1%，小鵬（9868）跌8.8%，零跑（9863）跌4.7%，比亞迪（1211）跌1.2%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.1%，騰訊（0700）跌0.8%，美團（3690）跌4.4%，小米（1810）升0.3%，京東（9618）跌5.3%，嗶哩嗶哩（9626）跌9.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升不足0.1%，友邦（1299）跌1.9%，港交所（0388）跌1.6%。

【15:07】

內地股市低收，上證收市報3048點，跌29點，深成收市報9565點，跌116點，滬深300指數收市報3545點，跌36點，創業板指數收市報1869點，跌27點。

港股方面，恒指最新報16540點，跌322點。

【14:20】

港股跌幅收窄，最新報16514點，跌348點，國指跌135點，報5769點，科指跌117點，報3465點。

東方海外（0316）瀉13.9%，京東健康（6618）跌12.5%，長實（1113）跌11.3%，理想汽車（2015）跌11.3%。

【12:24】

港股今早明顯受壓，半日跌512點，中午收市報16350點，國指跌203點，報5701點，科指跌153點，報3429點，成交額764億元。

東方海外（0316）曾失守100元大關，中午收市報101.7元，跌15%，至於母企中遠控股（1919）跌3.6%。海豐（1308）跌3.3%，勝獅貨櫃（0316）跌3.4%。

長和系已於周四（21日）公布業績，長和（0001）跌3.7%，長實（1113）跌11.8%，長建（1038）跌1.2%。

科技股方面，阿里（9988）跌3.3%，騰訊（0700）跌2.7%，美團（3690）跌5.5%，小米（1810）跌1.5%，京東（9618）跌5.4%，嗶哩嗶哩（9626）跌8.4%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌10.1%，蔚來（9866）跌3.2%，小鵬（9868）跌8.8%，零跑（9863）跌4.5%。

內房股方面，龍湖（0960）跌5.1%，潤地（1109）跌5.9%，中海外（0688）跌4.9%，碧桂園（2007）跌1.9%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌4.3%，恒大物業（6666）跌4.9%，華潤萬象（1209）跌5.2%。

金融股方面，滙豐（0005）掉頭下跌，中午收市報60.55元，跌0.6%，友邦（1299）跌2%，港交所（0388）跌2.6%。

【11:44】

港股跌幅曾擴大至逾500點，恒指跌489點，報16373點，國指跌195點，報5709點，科指跌145點，報3436點。

【11:03】

港股跌勢持續擴大，恒指最新報16441點，挫421點，國指跌171點，報5733點，科指跌133點，報3449點，成交額為543億元。

東方海外（0316）等18隻藍籌股瀉逾4%。

【10:40】

港股跌幅進一步擴大，恒指最新報16591點，跌271點，國指跌107點，報5797點，科指跌99點，報3483點。

東方海外（0316）跌17%，長實（1113）跌11.7%，舜宇（2382）跌9.8%，京東健康（6618）及理想汽車（2015）均跌7.5%，平保（2318）跌5.6%，蒙牛（2319）跌5%。

【09:59】

港股跌幅擴大，恒指最新報16591點，跌271點，國指跌107點，報5797點，科指跌99點，報3483點。

東方海外（0316）瀉13.9%，長實（1113）跌10.7%，京東健康（6618）跌7.4%，理想汽車（2015）跌6.7%，舜宇（2382）跌6.2%。

恒基（0012）逆市升2.6%。

【09:28】

恒指最新報16745點，跌117點，國指最新報5847點，低開58點，科指最新報3527點，低開55點。

傳嗶哩嗶哩（9626）遭阿里（9988）減持，前者低7.8%，後者開0.5%，美團（3690）低開0.7%，騰訊（0700）低開1.3%，小米（1810）高開0.1%，京東（9618）低開3.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開7.4%，蔚來（9866）低開0.6%，小鵬（9868）低開3.2%，零跑（9863）平開。

消費股方面，海底撈（6862）開%，潤啤（0291）開%，李寧（2331）開%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.5%，友邦（1299）低開不足0.1%，港交所（0388）低開0.4%。

地產股方面，長實（1113）低開7.2%，恒地（0012）高開3%。

其他藍籌股方面，長和（0001）低開0.5%，平保（2318）低開2.5%。