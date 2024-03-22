龍湖去年賺128.5億元人民幣　按年跌47%　末期息0.23元人民幣

龍湖（0960）公布截至去年底全年業績，股東應佔溢利為128.5億元（人民幣‧下同），按年跌47.25%；剔除公平值變動等影響後的股東應佔核心溢利為113.5億元。派末期息0.23元，連同中期息全年派息0.55元。



公司指出年內營業收入為1,807.4億元，其中運營及服務業務收入為248.8億元，按年升5.7%。

公司又指出年內合同銷售額為1,734.9億元，對應銷售總建築面積炭1,079.6萬平方米。

龍湖指出財務安全是本公司發展的基石。截至去年底有息負債餘額1,926億元，按年下降7.4%，其中銀行融資佔比達77%。公司長久以來堅決遵循按時還貸、不展期、不逾期的財務鐵律，換來戰略合作銀行的持續信任與支持，成為穿越週期的強大底氣。在如今政策的支持下，公司進一步加大經營性物業貸款融資力度，以更優的成本，進一步拉長平均合同借貸年期。未來將持續通過穩步有序地壓降負債，優化債務結構，確保底線安全。