交通銀行香港分行和交通銀行(香港)全力打造綠色金融品牌

綠色金融為香港帶來重大發展機遇

交通銀行服務香港90年，全面貫徹國家綠色發展新理念。交通銀行股份有限公司香港分行連同交通銀行(香港)有限公司（下稱交通銀行香港分行和交通銀行(香港)），迅速成立綠色金融委員會，加強對全行綠色金融業務發展工作的統籌部署與整體規劃，聚焦綠色金融產品與服務創新，不斷優化可持續發展機制，將氣候風險納入全面風險管理框架，以更好地應對氣候相關風險。

近年來，國家深入踐行綠色低碳可持續發展新理念，大力推進碳達峰碳中和，並作為全球首個制定綠色金融頂層設計的國家，多措並舉推動綠色金融發展。去年12月的中央金融工作會議將綠色金融作為建設金融強國的「五篇大文章」之一，2024年《政府工作報告》亦強調對「推進綠色低碳發展」的工作任務部署。在此背景下，綠色金融作為支持企業綠色轉型發展的關鍵環節，正迎來重大發展機遇，境內外金融機構紛紛搶抓綠色金融業務發展先機。交通銀行香港分行和交通銀行(香港)積極履行企業社會責任，關注綠色金融領域的長足發展，持續助力和支持客戶綠色低碳轉型，樹立了綠色品牌形象，有效提升品牌美譽度和擴大社會影響力。

創新綠色金融產品，提升綜合服務能力

交通銀行香港分行和交通銀行(香港)於2021年首次推出綠色存款產品，2023年在原有綠色存款基礎上添加「可持續發展元素」，推出了「ESG存款」，是香港率先推出相關存款服務的金融機構之一。與多家權威認證機構展開深入合作，先後推出綠色貸款、綠色保函、綠色按揭等多項綠色金融產品及服務。近两年，客戶交辦的綠色存款、綠色及可持續發展表現掛鉤貸款發展勢頭良好，在2023年，協助客戶成功發行40筆境外綠色主題債券，總規模達170億美元。交通銀行(香港)配合香港特區政府鞏固亞洲綠色金融樞紐地位推出的綠色零售債券，積極參與並提供認購服務，為客戶提供更多元豐富的綠色投資選擇。此外，響應香港特區政府建設綠色宜居城市，普及綠色出行的政策，推出電動車貸款，以金融助力雙達峰。

搭建綠色金融生態體系，助力企業綠色低碳轉型。2022年，交通銀行香港分行、交通銀行(香港)與香港品質保證局（HKQAA）簽訂「合作諒解備忘錄」，隨後展開了一系列合作，包括HKQAA為銀行及其客戶的綠色和可持續發展掛鉤貸款提供認證及第二方意見報告服務、雙方合作推廣中小企綠色貸款「評定易」線上平台服務等。同時，交通銀行香港分行、交通銀行(香港)加入了香港綠色金融協會和香港建造業議會等組織，為客戶搭建綠色融資和服務平台；與香港規模最大的電力公司中華電力緊密合作，加入橫跨不同界別的「電動出行同盟」，推動電動車的發展，攜手共建「產業+綠色金融」生態體系，全方位提供綠色供應鏈金融服務；主動把握大灣區和「一帶一路」建設帶來的綠色金融機遇，以綠色貸款支持走出去企業拓展業務，成功協助某國有上市公司落地在非洲建設的「一帶一路」綠色項目，助力企業提升境外整體ESG形象。

打造綠色金融品牌，增強市場影響力

在推動綠色金融業務開展的同時，交通銀行香港分行和交通銀行(香港)積極履行企業社會責任，2023年舉辦首屆「綠色和可持續發展金融頒獎典禮」，邀請合作夥伴分享綠色金融前沿研究及實踐成果，褒獎客戶在綠色金融領域做出的努力和貢獻；作為HKQAA「理想家園」教育活動的首家商業銀行合作夥伴，培育香港中小學生的綠色及可持續發展理念；支持「香港星級品牌」頒獎禮圓滿舉行，獨家冠名支持其中的ESG獎項；連同香港地球之友成功舉辦了三場「酷森林」植樹減碳活動，在香港郊野公園植樹達800棵，以實際行動保護生態環境，支持香港綠色發展。

上圖為交通銀行香港分行和交通銀行(香港)與香港地球之友在大欖郊野公園植樹時拍攝

上圖為香港地球之友頒給交通銀行香港分行和交通銀行(香港)的感謝鋁牌

2023年7月，交通銀行(香港)榮獲由知名財經專業雜誌《亞洲銀行及金融》頒發的「2023批發銀行--香港年度國際綠色金融」大獎，同年12月榮獲由HKQAA舉辦的「香港綠色和可持續金融大獎2023」頒發的六項大獎，充分彰顯交通銀行(香港)在綠色金融領域的領先專業能力和廣泛市場影響力。

上圖為交通銀行香港分行和交通銀行(香港)代表獲HKQAA頒發獎項時拍攝

上圖為交通銀行香港分行和交通銀行(香港)代表獲HKQAA頒發獎項時拍攝

交通銀行已服務香港90年，2024年，交通銀行香港分行和交通銀行(香港)將綠色金融理念融入各類活動盛事，如籌劃舉辦綠色金融/跨境金融論壇、推出各類業務推廣計劃、聯合專業機構舉辦公益工作坊等系列活動。

未來，交通銀行香港分行和交通銀行(香港)將持續貫徹和推動落實國家綠色可持續發展戰略，積極發揮香港綠色金融中心的重要作用，開拓和把握綠色金融機遇，加強與香港特區政府和各大機構、環保團體的對接合作，推動碳交易業務落地，繼續加大綠色金融品牌推廣力度，持續為客戶提供綠色存款、綠色貸款、綠色銀團、綠色債券、綠色按揭、電動車貸款、綠色顧問等綠色金融綜合化服務，助力香港擔當引導國際資金配對優質綠色項目的重要角色，為香港以至亞洲的綠色轉型作出積極貢獻。交通銀行香港分行和交通銀行(香港)誠摯地邀請您加入大家庭，一起牽手相約90載，並肩再創輝煌未來！

（資料及相片由客戶提供）