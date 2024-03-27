加深平台合作滿足客戶需求 順豐同城抓緊市場機遇 實現全年盈利

對於順豐的物流服務港人一定不會陌生，無論是國際或本地網購配送、即日文件送遞，順豐都可以為客戶安全快捷的物流服務。而面對內地的地大物博，以及隨線上消費方式不斷增長，人們對配送要求也日益上升，順豐同城(09699.HK)亦應運而生，成為中國規模最大的獨立第三方即時配送服務平台，並在2023年實現全年盈利，收入錄得人民幣12,387.4百萬元，持續經營業務更錄得毛利人民幣794.7百萬元，較去年同期增近一倍；淨利潤為人民幣64.9百萬元；公司擁有人應佔淨利潤為人民幣50.6百萬元。業績取得顯著增長主要是公司積極擴大服務商家規模以及結構，同時進一步加深品牌合作，實現了合作共贏的發展。



更快速靈活 滿足消費者的即時需求

近年，隨著生活及消費模式習慣的改變，加上科技數碼協作，內地居民越來越傾向於網上購物，從最初以餐飲外賣行業為主的同城配送，經過數年的發展已經拓展出不同的配送場景，除一般零售商品至生鮮配送、文件同城急送等，「快遞不夠快」成為消費者與行業之間的一大痛點。「即時需求、即時滿足」的服務能力，成為即時配送服務的關鍵。順豐同城的出現就填補這一市場空缺，提供更快速、靈活和可靠的同城送遞服務。公司的「幫送、幫取、幫買及幫辦」服務覆蓋了各式各樣例如醫療健康、商務代辦等個人生活和工作場景，並通過與不同即時通訊渠道合作，增加對同城快遞用戶的觸達。供消費者在下單界面自主選擇的「小時達」服務，更能滿足對同城快遞的需求增長。其業務專注於同城範圍內的即時取件和點對點的送達，通過優化路線規劃和即時調度，確保物品能夠在最短的時間內送達消費者手上。此外，順豐同城還提供實時追蹤功能，讓用戶可以隨時追蹤物品的運送狀態，提供更好的可見性和透明度。2023年，面向消費者的同城配送收入為人民幣2,167.6百萬元，同比增長14.2%，足以見得業務的發展潛力。

加深流量平台合作 拓展引入優質商家

隨抖音外賣、直播電商、電商「小時達」等內地各大生活服務平台的盛行，順豐同城積極探索該地同城生活及服務新業態，加深與各大流量平台合作，提供覆蓋全國的同城件配送服務，進一步佈局多元使用者服務生態。

公司2023年面向商家的同城配送實現收入人民幣5,219.7百萬元，同比增長12.3%。公司與現有重要客戶合作，通過定制化的優質服務提高品牌知名度，持續擴充新門店訂單及配送範圍，並積極拓展新客路。

順豐同城拓寬引入優質商家的管道，簡化入駐流程和優化商家側產品體驗，完善商家權益體系等，改善吸引客人的效率。並且根據商家的經營類型、規模、地理位置、消費者群體、產品特點等信息，調整商家運營策略，進一步擴大優質商家的基礎。平台上年度活躍商家規模達到了470,000家，超過一半新增門市來自下沉縣市。另外，公司重點加強下沉市場的即時配送網路建設，全國縣城覆蓋超過1,000個城市，覆蓋率達到60%。隨著已覆蓋縣域的深耕和穩定運營，2023年縣域收入同比增長了147%。

而連鎖客戶的增長勢頭強勁，新簽收入實現了高雙位數的增長，連鎖客戶佔比提升，業務穩定性也得到提升。公司還與霸王茶姬、茉莉奶白、淘寶買菜、海王星辰等內地知名品牌商家達成了合作。在擴大服務範圍方面，特別針對茶飲客戶在夏季和節日的行銷活動期間，提供重點服務保障。商超配送解決方案在滿足倉店「小時達」的基礎上，延伸定制化的當日達配送，提升配送距離和重量的能力，並在年內實現了重點商超客戶的突破。在醫藥方面，順豐同城專注於醫藥新零售和互聯網醫院這兩個核心醫療消費環境，提升了承接能力。在企業服務方面，亦充分發揮騎手資源的優勢，服務於商超分揀、資訊採集等靈活用工環境。2023年，茶飲配送收入同比增長了75%，醫藥、美妝、母嬰、寵物和珠寶等零售品類的收入也實現了高雙位數的增長。

順豐同城亦積極與順豐控股集團生態圈的參與者進行戰略合作，為客戶建構「前端倉儲+中端幹線+同城即時配送」的一體化供應鏈解決方案。2023年，順豐同城與順豐控股集團一起服務的月結客戶帶來人民幣252.0百萬元的外部增量收入，同比增長32.5%。

基於全國性的彈性運力網絡，順豐同城為物流商提供最後一公里派件服務，與主要客戶的合作規模和派件佔比穩步提升，加上充分發揮彈性底盤的作用，春節、「618」和「雙11」電商節等訂單創高峰，業務量同比增長。另一方面，公司亦能滿足了傳統物流服務的提速需求，深化合作場景，包括「收件」、「半日達」及「小時達」等在內的多元化轉運和上門攬派服務快速起量。2023年，最後一公里配送服務收入大幅增加35.9%至人民幣5,000.2百萬元。

面對疫情後經濟活動開始復蘇及消費模式改變的大環境下，配送行業隨即進入黃金期，順豐同城在2023年成功站穩腳步，創造出亮眼成績。展望未來，順豐同城期望繼續拓展和創新，積極把握本地零售發展等的市場機遇，致力投入更多資源於提供更全面、多元化的物流服務，以滿足不同客戶的需求，並提升中長期收入及利潤空間。