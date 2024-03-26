建設銀行︰董事長田國立因年齡原因提交辭呈

撰文：黃捷
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建設銀行(0939)公布，田國立因年齡原因，已向董事會提交辭呈，請求辭去該行董事長、執行董事、董事會戰略發展委員會主席及委員職務，自辭呈送達董事會之日起生效。

田國立已確認與董事會無不同意見。

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