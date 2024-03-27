碧桂園據報已聘德安華進行清盤分析　股價全日瀉近8%

碧桂園（2007）早前遭到建滔（0148）入稟清盤。據《路透》引述消息指出，碧桂園已聘請美國風險諮詢公司德安華（Kroll），就今年5月中進行的清盤聆訊進行清盤分析。



碧桂園收市報0.48元，跌7.7%，成交額為1.35億元。

報道指出預料德安華會對碧桂園進行獨立的業務審查，然後再就清盤情況下債權人的回收率作出預測。報道引述法律專家指出，在重組過程中公司必須進行獨立清盤分析，以評估債權人在債務重組計劃及清盤聆訊中的潛在回收率。

消息指出德安華的工作屬早期階段，或需數月債權人才可以看到分析結果。

至於債務重組方面，碧桂園於今年初時已公布委聘畢馬威（中國）擔任境外債務重組的主要財務顧問。有消息指出分別由債券持有人及銀行組成的兩大債權團體，正與畢馬威進行談判。

早前被頒令清盤的恒大（3333），亦曾聘請德勤進行清盤分析，得出回收率為3.4%，指出回收率低以反駁清盤呈請。

碧桂園指清盤分析與實質清盤無關

其後內媒引述公司回應時指出，聘請獨立第三方進行假設清算分析與公司實質清盤並無直接關係，又指出有關分析是重組過程中提交法院的必要資料之一，在近年行業債務重組案例中十分常見。

該資料旨在向債權人及法院表明對於所有利益相關方來說重組將更有利，旨在通過專業及具有公信力的機構，向債權人﹑法院等利益相關方，模擬公司在清盤情景的債權回報率，幫助其未來在審視公司重組方案時，能夠做出更好的理性判斷，也是公司遵循公平公正的市場化原則，推進重組方案的重要工作之一。