中國及中東等銀行據報收緊審查　俄羅斯油企資金回籠受阻

外電消息，中國、阿聯酋、土耳其加強銀行審查，近數周致力於遵守美國制裁俄羅斯法規，要求客戶發出書面證明，確定其不屬於美國受限制人士（SDN），連串措施之下，銀行向俄企轉撥石油收入的過程被拖慢，並將難以收取石油付款。



路透社報道，知情人士透露，中國、阿聯酋和土耳其的幾家銀行最近幾周，提高了制裁合規要求，導致向莫斯科的款項延遲，甚至被拒絕。各銀行對美國的二級制裁持謹慎態度，開始要求他們的客戶提供書面保證，保證美國SDN（特別指定國民）名單中的個人或實體不參與交易或成為付款受益人。

消息人士稱，在阿聯酋，第一阿布紮比銀行（FAB）和迪拜伊斯蘭銀行（DIB）已暫停了與俄羅斯商品交易相關的多個賬戶。另外，阿聯酋的Mashreq銀行、土耳其的Ziraat和Vakifbank以及中國工商銀行和中國銀行，仍在處理付款，但需要延時數周或數月的時間才能完成。

中國工商銀行仍在處理付款，但需要延時數周或數月。（資料圖片）

消息人士表示，付款延遲減少了克里姆林宮的收入，並使能源收入變得不穩定，從而使華盛頓能夠實現其美國加強版制裁政策制裁目標，即擾亂流向克里姆林宮的資金，以懲罰俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，但同時又不中斷全球能源流動。