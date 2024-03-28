陶玲獲任命為人行副行長　事隔9年　再有女性出任相關要職

國務院今（27日）任免國家工作人員。新華社報道，任命陶玲為中國人民銀行副行長。至此，人民銀行新一屆領導班子，呈現出「一正五副」格局，陶玲成為唯一的女性副行長，也是繼2015年2月離開人行並擔任中國進出口銀行行長的胡曉煉之後，再次有女性擔任該職務。



曾擔任人行及金融機構要職

據官方資料，陶玲1971年11月生，研究生學曆、法學博士學位。她還曾擔任人民銀行金融穩定局副局長。而在出任人民銀行副行長之前，陶玲任人民銀行金融委辦公室秘書局局長。在去年機構改革中，人民銀行國務院金融穩定發展委員會辦公室秘書局，劃入中央金融委員會辦公室。

陶玲曾多次就推進資管各行業發展等維護金融穩定問題發聲。

2018年，作為人民銀行穩定局副局長的陶玲曾表示，資管新規出臺後，商業銀行的理財業務延續了2017年以來的嚴監管下的調整態勢，壓縮非標產品，保本理財產品也在調整，商業銀行提高股東管理能力，籌建資產管理的提供公司等，這些都在路上。

2019年，在人民銀行舉行的媒體見面會上，陶玲還指出資管新規從來沒有一棍子打死影子銀行，沒有禁止投資非標。要堅定信心，資管新規總體的大方向保持不變，但也需要實事求是做好政策儲備。

而在2021年，作為國務院金融穩定發展委員會辦公室秘書局局長的陶玲，就「中央和地方金融監管協調機制的設計和效應」課題撰文。陶玲指出，金融監管職責在中央和地方之間的分配，是金融監管架構的重要內容，而後者與一國的行政管理體制密切相關。為保證金融監管架構順暢運行，需要建立健全協調機制，加強中央和地方在金融領域的協調合作。