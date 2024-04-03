劉國權投票後稱「最重要心安理得」　感謝小股東30年不離不棄

佐丹奴（0709）今日召開股東特別大會，其主席及行政總裁劉國權遭大股東周大福企業逼宮，此次決議將表決是否罷免劉國權，以及是否委任「純官」鄭家純女兒鄭志雯、兒子鄭志亮為非執行董事。鄭家旗下周企持有3.88億股或24.06%佐丹奴﹐為單一最大股東。



劉國權親臨現場投票，他對傳媒表示，雖然未知投票結果勝算多大，但是他自己顯然是支持自己。投票結束後，劉國權形容心情指，其實對於投票非常「平常心」，人生有更重要的事情，最重要的是自己「心安理得」。



感謝小股東30幾年不離不棄

據現場多名小股東反應，均支持劉國權繼續留任，甚至高呼「我哋支持你」，進入現場投票前，他表示對小股東的支持深感感動。結束後，他再次通過傳媒重申，要同小股東講聲「多謝他們30幾年的支持，不離不棄」，也有再提及業績會上所述「股東事，股東了」。

劉國權指，要同小股東講聲「多謝他們30幾年的支持，不離不棄」。（盧翊銘攝）

仍照常從事CEO工作 公司業務宜「保命保本」

劉國權表示，即便當前受「逼宮」風波影響，但仍然在繼續從事CEO相關工作，還會照常返工。他表示此前周企代表也有與他接觸過，自然是希望他自動辭職，但最終未果。他直言自己也「輸過」，笑稱自己不是神仙，甚至失敗次數多過成功。

提及企業是否會有業務上需要的大變動，劉國權表示當下是「保命保本」的時候，小心保守為妙。不過他認為如果需要有什麼大改動，公司業務需要除大股東之外，其餘76%持股股東的意見。

回應置業為妻子 人生PlanB是「洗碗」

近日有消息指，劉國權斥資4,525萬元買入何文田半山壹號一伙中層戶。實用面積1,975平方呎，在2月底以4,525萬元沽出，呎價約22,911元。

他表示置業是為了照顧妻子。此外對於未來的PlanB規劃，劉國權就笑稱，如果真的被罷免，會一個禮拜兩次，去社企幫手洗碗。

獨立股評人David Webb未有現身

據ISS披露，目前鄭氏家族持股24%，其次為獨立股評人David Webb持4.9%；Vanguard及劉國權則持股2.5%及1.7%。而CCASS持倉數據中，最大持倉券商為周大福珠寶，手持28.4%或4.58億股；其次為鎧盛證劵，持倉18.7%；第三位為匯豐，持倉11.7%。

不過獨立股評人David Webb就未有現身。