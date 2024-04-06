女股神Cathie Wood讚本港監管Web3框架全面　值得美國借鏡

RK Invest執行長兼首席投資官「木頭姐」Cathie Wood今日（6日）隔空出席「2024香港Web3嘉年華」開幕禮。當中她在席上與HashKey Capital CEO鄧超進行對談，當中她稱對香港金管局由託管角度，為交易所及機構所提供的全面監管框架所做的工作印象深刻，她更笑言要將部分政策「進口」到美國，完善美國當地的監管系統。



Cathie Wood又指，Web3有清晰監管對達成目標尤關重要，不但可以令技術推廣更迅速，且可以令更多企業，迎接這個全球性的機遇。而香港監管方致力營造健康穩定的環境，鼓勵技術發展，同時又理想地為投資者及消費者提供保護。

Wood表示，2030年Bitcoin價格將達到150萬美元。（資料圖片）

她續稱，美國在監管加密貨幣方面存在不確定性，與香港提供的全面管理架構，形成了鮮明對比，香港的清晰監管框架，對於技術發展至關重要，同時，香港在資產代幣化方面的進展，亦值得美國借鏡。由於香港的監管進展迅速，這使得區塊鏈技術在香港的發展速度超越美國。

Bitcoin2030年料升至150萬美元

而談到對Bitcoin比特幣的價格預測，Wood表示，隨著美國證監會批出比特幣ETF，ARK Invest預測到2030年Bitcoin價格，將達到150萬美元，預測較之前的60萬美元有顯著提高。