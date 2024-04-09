滙豐43億元售阿根廷業務　祈耀年指交易為集團執行策略重要另一步

滙豐（0005）宣布以5.5億美元（約43.07億元）出售阿根廷業務予該國金融機構GRUPO FINANCIERO GALICIA，並預料會在今年首季確認除稅前出售虧損10億美元。滙豐集團行政總裁祈耀年表示，這項交易是集團執行策略重要的另一步， 並使集團能夠將資源集中在國際網路中更高價值的機會上。



滙豐指出由於交易被視為重大特別項目，不會包括在派場息計算內，而該行今年目標派息率仍為50%。

該行指出交易尚須滿足包括監管部門批准在內的條件，預料交易會在未來12個月完成交割。交割時約49億美元﹑歷史累計貨幣換算儲備虧損會在收益表中確認，惟對該行普通股權一級資本比率影響不大。

預料交易於未來12個月交割

公告指，GALICIA將以代價為5.5億美元收購阿根廷滙豐的所有業務， 包括銀行、資產管理和保險，以及由阿根廷滙豐發行並由其他滙豐實體持有的1億美元後償債務，代價將根據2023年12月31日至交割時業務的業績和阿根廷滙豐的證券投資組合的公允價值損益進行調整。

滙豐預計將以現金、貸款票據和GALICIA的美國存托憑證獲得收購代價，其中美國存托憑證佔收到的代價大約一半，佔GALICIA少於10%的經濟利益。

祈耀年指出阿根廷滙豐是一家主要以當地為重點的企業，與集團國際網路的其他部分連接性有限。

祈耀年指出阿根廷滙豐是一家主要以當地為重點的企業，與集團國際網路的其他部分連接性有限。此外，鑒於其規模，當其業績換算成美元時，也會為集團帶來巨大的收益波動。

祈耀年指，GALICIA更適合投資於其中並將阿根廷滙豐發展。他指集團仍然致力於墨西哥和美國，並通過全球網路以及領先的交易銀行業務能力為國際客戶提供服務。

於阿根廷擁100家分行

阿根廷滙豐由超過100家分行組成，約有3,100名員工，服務約100萬名客戶。於2023年阿根廷滙豐錄得7.74億美元收入，確認1.07億美元預期信貸損失費用，並產生 2.39億美元除稅前利潤。截至2024年2月底止，阿根廷滙豐的總資產為47億美元，風險加權資產為79億美，股本為14億美元。