以太坊創辦人「V神」現身港Web3.0嘉年華　為區塊鏈兩大局限拆招

Web3.0嘉年華近日在港開幕，以太坊創辦者Vitalik Buterin現身兩場演講，1994年出生的他素被稱為「V神」。演講中，他提出當前加密貨幣協議涉及的局限性，認為當前技術，如ZK-SNARKs、MPC等存在效率低、安全性不足兩大問題，並提出解決方案。



Vitalik Buterin指出，當前區塊鏈有效率與安全兩大局限。（大會攝影）

當前加密貨幣驗證效率性低下

Vitalik Buterin指出，ZK-SNARKs、MPC、FHE等技術基於密碼學基礎，發展迅速，但是其效率與安全存在問題。就效率而言，以太坊時隙（slot）為12秒，普通區塊驗證時間約為400毫秒，ZK-SNARK的驗證時間則約為20分鐘。距離其目標「即時證明（real-time proving）還相距甚遠。

對於效率性的解決辦法，他提出可使用「並行化」與「聚合樹」（Parallelization + aggregation trees），通過SNARK算法以及ASIC進行ZK硬體加速。

以太坊創辦者Vitalik Buterin素被稱為「V神」。（大會攝影）

憧憬AI可實現無Bug的世界 解決安全性問題

就安全問題，他就表示主要問題在於漏洞（bug）。人們會擔心電路缺陷，不願意將資料交給ZK-SNARKs。對於安全性的解決辦法，他提出當下人們利用安全委員會（security councils），在不久的未來相信可以使用多證明機制（multi-provers）應對，不過放眼更遠，相信可以用AI的形式性驗證（formal verification）。

他表示，過去AI也曾一度受到質疑與不信任，但其近來發展已經可以使人憧憬，未來的應用形式，他本人就對此興致盎然，稱如若AI真的得以實現無Bug的世界，可謂瘋狂。

對於聚合簽章（signature aggregation），Vitalik Buterin指出當前每個時隙（slot）約有3萬個簽章，需要高節點需求。期望目標是盡可能支援更多的驗證者，同時降低節點需求，採用相對簡單的協定。而根據理論限制，每位參與者每個時隙需要1 bit的數據，計算方面沒有下限限制。

立法會議員邱達根指，香港恰似此次大會，可以為金融投資者與科技專家提供連接平台。（大會攝影）

議員邱達根：港可連接投資者與教授 冀續投資數字資產

立法會科技創新界議員邱達根同樣現身活動，他表示數字資產會成為香港未來投資的重要組成，未來連同立法的配合，將成為一個整體的計劃。他以會議為例，稱這裡不僅雲集了投資者，還包括科技、金融等領域的專家、教授，擁有全方位的整體團隊，並希望藉此活動吸引更多專家來港。