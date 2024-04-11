中泰國際料恒指第二季上望17500點　4月薦騰訊等10股

中泰國際指出從股債收益比角度看，港股已回到滾動兩年均值水準，更多的估值提升空間需要等待今年下半年盈利預期好轉及美聯儲降息配合。短期關注國內兩會產業政策具體落實、地產需求端和融資端政策或加碼、二季度特別國債開啟發行等。該行預計4月恒生指數的主要交易區間維持在16000點至17500點區間震盪。

中泰國際指出策略上建議關注：（1）業績增長穩健、股東回報提升的電訊板塊；（2）部分科網股在業績承諾達標並疫情後復蘇順利及承諾大規模回購；（3）美國成屋銷售資料築底回升及製造業景氣回暖帶動銅礦原材料、工程機械、家居家電相關出海企業；（4）服務消費持續領先修復，清明/五一小長假旅遊熱度上升，關注部分業績穩健、指引積極的旅遊平臺、博彩股等；（5）仍看好盈利預測繼續上修的高分紅能源股(煤炭及石油)。

根據中泰國際行業分析師的觀點，4月金股推薦如下：海爾智家（6690） 、濰柴動力（2338）、騰訊（0700）、翰森製藥（3692）、華電國際（1071）、中廣核電力（1816）、同程旅行（0780）、永利澳門（1128）、中國神華（1088）、中國電信（0728）。