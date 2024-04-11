雷軍母校開設「雷軍班」僅收30人　培養具兩大能力的領軍人才

小米﹙1810﹚創始人雷軍的母校武漢大學今日﹙11日﹚宣佈，今年起在計算機學院新設「雷軍班」，計劃招收30人，旨在培養具備計算機全棧工程能力，與企業家創新創業品質的領軍人才。基於此，學校將開展具有特色的多元化培養。

武漢大學表示，將為雷軍班配備最優師資力量，實行小班教學，學生入學後即可結合自身發展規劃從學院優選導師庫中選擇學業導師。雷軍班學生可本碩博自主定制，100%具備保研資格，並能優先赴頭部企業實習，專項經費支持100%參加國外研修、遊學以及國際國內學術會議。除學校、學院相應階段獎助學金資助外，還有雷軍專項獎助學金。

武漢大學表示，將圍繞計算機領域全棧工程能力和創新創業能力培養，與小米等國內頭部企業開展深度校企合作，引入頭部企業互聯網思維方法論和行業前沿軟硬體系統設計等優秀課程，針對行業一線技術研發課題開展高水準科研訓練和工程實踐，培養兼具優異工程研發能力和卓越創新創業能力的領軍人才。

值得一提，武漢大學去年11月舉行130周年校慶典禮，雷軍向母校捐贈13億元人民幣，他表示，在武大念書時曾獲2,000元人民幣獎學金，終於完成萬倍回報心願。