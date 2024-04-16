新增中小企內地客佔逾60%　東亞區偉權︰港低稅吸引　貸款設公司

東亞銀行﹙0023﹚去年中小企貸款總額錄得低單位數字增幅，與市場相若。該行總經理兼批發銀行處主管區偉權表示，預計今年中小企貸款按年持平，又或錄得溫和升幅，主要原因是利息高企令企業在投資方面較審慎，本身有貸款的也會推動「去槓桿」，以節省利息開支。



區偉權指出，市場預計今年美國聯儲局將減息，但啟動減息時間的預期則一再延遲，年內下調次數及幅度也變相減少，而聯儲局也需視乎不同因素而決定減息，預計中小企在借貸方面仍會持謹慎態度。



區偉權表示，高息環境持續，預計今年中小企貸款按年持平或者錄得溫和升幅。（資料圖片）

料今年中小企貸款按年持平或者錄得溫和升幅

區偉權表示，去年中小企新開戶數目按年增17%，存客量增12%，首季較去年尾也有增長。他預計，今年新開戶及總量客戶均能保持雙位數字增幅，相信內地客仍將為主要動力之一。

區偉權表示，今年首季及去年新增客戶逾60%來自內地，他們貸款以在港成立公司，多為貿易公司，受到香港低稅及資金自由流動等因素吸引，但內地企業在整體東亞銀行。去年中小企的支付交易宗數大幅上升逾50%。

受到港人北上消費等因素影響，港零售業包括餐飲企業出現「執笠潮」。區偉權表示，雖然部分行業表現沒有預期好，但也有行業有不錯表現，旗下貿易行業，出口歐美國際的服裝及玩具企業，以及依賴海外遊客消費的行業。整體市場雖然存在挑戰，但失業率仍低企，政府撤辣後樓市交投有所回升，加上美國或減息，料整體環境會慢慢回升。

受到港人北上消費等因素影響，港零售業包括餐飲企業出現「執笠潮」。區偉權表示，今年首季及去年新增客戶逾60%來自內地人為股東的企業，他們貸款以在港成立公司，受到香港低稅及資金自由流動等因素吸引。（全港店舖執笠結業消息關注組FB）

調整貸款前會與客戶傾談並給予通知時間

金管局上月中小企向銀行融資，強調不純因抵押品價值變化而調整額度。區偉權表示，東亞不會單純因為抵押品價格下降，而調整信貸額度或call loan，而會視乎整體情況，包括客戶業務、現金流、市場競爭力及是否有官司訴仲需要處理，若果客戶本身計劃清盤或不再繼續經營生意，銀行風險管理需求會作出相關處理，但一般情況下，會和客戶進行傾談並給予通知時間。

區偉權表示，近期東亞銀行中小企拖欠貸款個案僅屬單位數字，新增壞賬數目也僅屬少數個別個案。在這些個案中，較多為從事貿易行業客戶，近兩三個月未見有特被多與本土消費相關的餐飲業出現拖欠情況，預計與後者較為審慎貸款有關，其在疫情期間都比較少投資借貸。