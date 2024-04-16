內地股市低收　上證險守3000點　港股最新跌357點｜持續更新

美國股市於周一（15日）受到10年期國債孳息率攀升至4.6厘拖累，道指掉頭下跌248點或0.65%，標普指數及納指跌幅更明顯，分別跌1.2%及1.79%，納指失守16000點。亞太區股市今日（16日）早段亦普遍下挫。



【15:07】

內地股市低收，上證收市報3007點，跌50點，深成收市報9155點，跌214點，滬深300指數收市報3511點，跌37點，創業板指數收市報1760點，跌35點。

港股跌幅略為擴大，最新報16242點，跌357點。

【13:52】

恒指最新報16339點，跌261點，國指跌78點，報5777點，科指跌3359點，跌83點。

舜宇（2382）跌5.7%，金沙（1928）跌5.3%，信義光能（0968）跌5.1%。

【12:10】

港股延續上日跌勢，半日跌320點，報16279點，國指跌106點，報5749點，科指跌93點，報3349點，成交額為580億元。

科技股表現疲弱，阿里（9988）跌2.6%，騰訊（0700）跌0.2%，美團（3690）跌2.4%，小米（1810）跌3%，京東（9618）跌2.6%。

汽車股全面下挫，理想汽車（2015）跌4.8%，蔚來（9866）瀉9.9%，小鵬（9868）跌6%，零跑（9863）跌5.9%，比亞迪（1211）跌1.8%。

內房股受沽壓，龍湖（0960）跌3.2%，潤地（1109）跌3%，中海外（0688）跌1.2%，時代中國（1233）遭入稟清盤，半日瀉40.8%。

消費股方面，安踏（2020）跌3.9%，李寧（2331）跌3.1%，海底撈（6862）跌3.8%。

金融股方面，滙豐（0005）跌2%，友邦（1299）跌3.2%，港交所（0388）跌2.5%。

【11:42】

日股跌幅擴大至逾800點，最新報38369點，跌840點或2.1%，韓股跌64點或2.4%，報2606點。

港股最新報16291點，跌309點。

【11:21】

TVB Plus 82台將於下周一（22日）啟播，同時鳳凰衛視（2008）旗下頻道獲准TVB免費電視85台開播。電視廣播（0511，TVB）今早曾高見3.04元，升6.3%，最新報2.94元，升2.8%。

港股跌幅則擴大，恒指最新報16293點，跌307點。

【10:24】

內地公布首季經濟增長等數據，上季GDP按年增長5.3%，表現優於預期。不過數據公布後，未為港股帶來刺激。恒指最新報16377點，跌222點，國指跌65點，報5971點，科指跌72點，報3370點。

金沙（1928）跌3.6%。

【09:55】

港股維持約200點跌幅，恒指最新報16393點，跌206點，國指跌58點，報5798點，科指跌61點，報3381點。

友邦（1299）繼續尋底，最新報45.7元，跌3.3%。

華潤萬象（1209）跌4.4%。

時代中國（1233）遭恒生（0011）入稟清盤，觸發股價瀉19.3%。

【09:25】

恒指最新報16367點，低開232點，國指最新報5773點，低開82點，科指最新報3377點，低開65點。

科技股方面，阿里（9988）低開2.3%，最新報68.8元，騰訊（0700）低開1.1%，美團（3690）低開2.1%，小米（1810）低開1%，京東（9618）低開2.5%。

內房股方面，龍湖（0960）低開2.4%，萬科（2202）低開0.3%，世茂（0813）平開，融創（1918）平開。

金融股方面，滙豐（0005）低開1.6%，恒生（0011）平開，友邦（1299）低3.1開%，最新報45.8元，平保（2318）低開1%，港交所（0388）低開1.1%。

汽車股方面，理想（2015）低開3.6%，蔚來（9866）低開6.9%，小鵬（9868）低開3.8%。

【09:11】

債息上揚之外，中東局勢緊張亦引發市場人士憂慮，資金泊入具有避險功能的黃金。截至上午8時50分，紐約期金每盎司報2,402.6美元，升0.82%，截至8時59分，現貨金每盎司報2,383.48美元，升0.01%。油價亦上揚，截至上午8時51分，紐約期油每桶報85.93美元，升0.61%，布蘭特期油每桶報90.6美元，升0.55%。

亞太區股市方面，截至上午9時8分月，日股跌648點，報38561點，韓股跌45點，報2625.24點。

外匯市場方面，日圓再向下，並錄得自1990年以來低位。截至上午9時9分，每百日圓兌港元報5.074；截至上午9時10分，美元兌日圓報154.33。