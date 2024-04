繼大摩傳出亞太區投行削減50個職位,最新《彭博》報道指,瑞銀集團在收購瑞士信貸後,正計劃進行新一輪裁員,預計將影響集團全球投資銀行部門100多個職位。



報道引述知情人士指,裁員計劃在未來幾星期內進行,預計裁員將涉及財富管理和市場部門。

瑞銀:The logo of Swiss bank UBS is seen at its headquarters in Zurich, Switzerland October 25, 2022. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo